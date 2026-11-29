C.J. Stroud lanzó para 346 yardas y dos touchdowns, y un gol de campo de 57 yardas de Ka’imi Fairbairn en tiempo extra impulsó el triunfo 26-23 de los Texans de Houston el domingo sobre los Ravens de Baltimore.

Los Ravens recibieron primero el balón en el tiempo extra, pero consiguieron apenas un primer down antes de despejar con una patada.

Luego, Stroud condujo una serie de ocho jugadas y 45 yardas para preparar la patada de Fairbairn, completando la remontada de los Texans tras estar abajo por 10 puntos en el cuarto periodo. La jugada grande llegó en tercera y 10, cuando los Ravens enviaron un blitz y Stroud elevó un pase que Nico Collins atrapó junto a la banda pese a que T.J. Tampa fue sancionado por interferencia de pase.

Baltimore tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo reglamentario, pero Dominique Robinson bloqueó el intento de gol de campo de 41 yardas de Riley Patterson cuando quedaban 16 segundos.

Jacoby Brissett lanzó para 251 yardas y un touchdown en su tercera titularidad con los Ravens (4-8), que han perdido siete seguidos. Los Ravens no han ganado desde el 11 de octubre, mientras han batallado sin el quarterback Lamar Jackson, primero por una lesión de tobillo y luego por una cirugía en el pulgar.

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