La defensa de Minnesota volvió a su nivel al desconcertar a Michael Penix Jr. hasta provocarle tres pérdidas de balón en el cuarto periodo, y los Vikings resistieron para ganar 28-14 el domingo ante los Falcons de Atlanta y darle a Kirk Cousins una victoria sobre su exequipo.

Myles Price anotó con un regreso de 99 yardas en la patada inicial, y Cousins llevó a los Vikings (8-3) a la zona de anotación en su primera posesión —su primer touchdown en la serie ofensiva inicial de la temporada— con un pase de anotación de 19 yardas a T.J. Hockenson para tomar ventaja de 14-0.

La ofensiva se estancó después de eso y solo volvió a cobrar vida cuando una intercepción en salto de Byron Murphy le dio a los Vikings el balón en la yarda 32 de Atlanta con 13:11 por jugar en un partido empatado.

Cousins completó 19 de 29 pases para 186 yardas y una intercepción, incluida una serie particularmente desalentadora en la que los Vikings ejecutaron siete jugadas desde la yarda 7 o más cerca, pero no anotaron. El pase apresurado de Cousins en cuarta y 2 hacia Price en la zona de anotación salió desviado.

Penix completó 14 de 21 pases para 175 yardas, con tres intercepciones y el balón suelto perdido, lo que le da 10 pérdidas de balón con solo un pase de touchdown en los últimos cuatro partidos para los Falcons (3-8).

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