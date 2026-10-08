Jayden Daniels promete 'aceptar aparato' en el brazo izquierdo al practicar de nuevo con Commanders

El quarterback de los Commanders, Jayden Daniels, está de vuelta, con el codo izquierdo recién recuperado, un protector para acompañarlo y, quizás, una nueva frase.

Daniels transmitió su nueva mentalidad para el partido de esta semana y, potencialmente, para el resto de la temporada en su conferencia de prensa del miércoles, antes del duelo de Washington contra los Giants de Nueva York.

“Voy a abrazar el protector”, expresó Daniels.

Si es titular en casa contra los Giants (3-1), Daniels regresaría a la alineación tres semanas después de dislocarse el codo izquierdo cuando intentó amortiguar una caída en un partido de la semana 2 ante Dallas.

Fue la segunda luxación de codo de Daniels, quien se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada pasada por la misma lesión.

Daniels figuró como participante pleno en la práctica del miércoles, lo que indica que va encaminado a ser titular. Llevó un protector en el brazo izquierdo durante el entrenamiento, y lo usará de ahora en adelante.

El equipo también se ha enfocado en maneras en las que Daniels puede protegerse mientras se prepara para su esperado regreso, comentó el entrenador Dan Quinn antes de la práctica.

“Piensen en él como un corredor que asegura el balón”, señaló Quinn. “Rodar por el suelo. Lo pensé como ese tipo de jugador, y así lo explicamos. Esos, honestamente, son sólo algunos ejercicios de práctica que haremos hoy. Definitivamente es algo de lo que hablamos. Vamos a practicarlo, y así es como él seguirá adelante y cómo vamos a jugar”.

Aunque es fundamental asegurarse de que no se ponga en situaciones comprometidas, el aparato está pensado para ofrecer protección cuando Daniels la necesite y evitar una dislocación recurrente.

“Solo trato de acostumbrarme; es como parte de mí actualidad”, dijo Daniels sobre el protector. “Por el momento, mientras esté en ese campo, sólo tengo que acostumbrarme, tratar de encontrar las distintas maneras en que sea más cómodo y no estar realmente pensando en ello; estoy ahí afuera jugando”.

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El periodista de deportes de AP Stephen Whyno en East Rutherford, Nueva Jersey, contribuyó a este informe.

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