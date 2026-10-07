Pese a foja de 3-1, Giants no son favoritos en Washington, algo que motiva al equipo

El fin de semana pasado, minutos después de que Cam Skattebo y los Giants de Nueva York se llevaron un triunfo, el corredor se apresuró a señalar que no se esperaba que lo hicieran —al menos según los apostadores.

“No éramos los favoritos”, comentó Skattebo. “Es una tontería. Es una tontería no ser favoritos en casa, especialmente cuando eres un buen equipo de fútbol americano”.

Los Giants lideran la División Este de la Conferencia Nacional por primera vez en más de una década y con marca de 3-1 por primera ocasión desde 2022. Lo siguiente es una visita a Washington (1-3) el domingo, cuando nuevamente no son favoritos para ganar, y los jugadores están usando ese desaire como combustible.

“Si tienes demasiado, si no eres sencillo, te harán volver a la humildad”, manifestó el esquinero Greg Newsome. “No somos favoritos en ninguna semana, así que eso ya es suficiente para mantenernos con los pies en la tierra”.

Esta es la cuarta vez en cinco partidos que Nueva York no aparece como favorito, en gran parte porque es probable que los Commanders recuperen tras una lesión al quarterback franquicia Jayden Daniels y por la ventaja que conlleva jugar en casa.

Los Giants no contaron con esa ventaja como favoritos en su debut de temporada contra Dallas, que ganaron 28-20, ni el domingo pasado contra Arizona, cuando lograron resistir otra vez al final para derrotar a los Cardinals. En medio, fueron vapuleados 28-6 por los Rams de Los Ángeles Rams cuando el quarterback Jaxson Dart se lesionó temprano y fue reemplazado por el suplente Jameis Winston, quien luego sacó adelante una deslucida victoria 12-7 sobre Tennessee.

Dart fue operado de la rodilla izquierda, el linebacker Brian Burns se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Un equipo que pierde, posiblemente, a sus jugadores más importantes tanto en ofensiva como en defensiva por el resto de la temporada por lo general no tiene grandes esperanzas.

A pesar del récord de los Giants, las casas de apuestas siguen yendo en contra de que Nueva York llegue a los playoffs.

“No nos importa realmente lo que crea el mundo exterior”, sostuvo Newsome. “Sabemos lo que tenemos en este equipo. Sabemos de qué estamos hechos”.

De cara al futuro, el calendario es favorable. Nueva Orleans visita a los Giants en la Semana 6, seguido por un viaje para enfrentar a Houston, que aún no ha ganado, antes de la semana de descanso.

“Hasta ahora, lo estamos haciendo bastante bien”, dijo el miércoles el cazamariscales Abdul Carter. “Somos primeros en la división. Eso está bien, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos esta sensación de ganar, y lo que se siente y cómo todo puede acomodarse después de eso. Solo tenemos que seguir”.

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