José Ramírez brilla y Guardianes vencen 9-3 a Medias Blancas para evitar eliminación

José Ramírez y Jo Adell impulsaron a Cleveland con un par de triples de dos outs, y los Guardianes evitaron una barrida en la serie divisional de la Liga Americana al amansar a los Medias Blancas de Chicago con una victoria 9-3 en el tercer juego el miércoles.

El triple de tres carreras de Adell le dio a Cleveland la ventaja 4-1 en la tercera entrada. El triple del dominicano Ramírez remolcó a Travis Bazzana y Patrick Bailey para una ventaja 7-3 en la octava.

Los Guardianes conectaron dos triples en un juego de postemporada por primera vez en la historia de la franquicia. Se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en lograrlo desde los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial de 2024.

Adell, Ramírez, Bailey y el venezolano Brayan Rocchio aportaron dos de los 11 hits del equipo cada uno, un giro total para los campeones de la División Central de la Liga Americana después de que apenas consiguieron tres carreras y siete hits en los dos primeros juegos de la serie combinados.

El cuarto juego se disputa el jueves.

Chicago ganó sus primeros cuatro partidos en una sorprendente aparición de postemporada después de terminar 60-102 el año pasado. Contó con el respaldo de una multitud frenética de 40.590 personas para el primer juego de playoffs en casa de la franquicia desde 2021, pero no hubo mucho para que los aficionados celebraran en las entradas finales.

Los Medias Blancas se poncharon 19 veces y se fueron de 11-2 con corredores en posición de anotar. Su bullpen flaqueó después de responder en grande durante su gran arranque de postemporada.

Chicago se adelantó con un doble impulsor de Kyle Teel ante el panameño Daniel Espino con un out en la primera entrada. Pero Espino ponchó a Chase Meidroth antes de que Foster Griffin dejara mirando a Tristan Peters con el tercer strike, dejando varados a corredores en segunda y tercera.

Griffin estableció un récord de la franquicia para un relevista con siete ponches en dos innings y dos tercios. El zurdo permitió una carrera y dos hits.

Cleveland reaccionó en la tercera contra Bryan Hudson, quien entró después de que Sean Newcomb lanzara dos entradas sin permitir carreras.

Bazzana recibió base por bolas y anotó con el sencillo de Steven Kwan al jardín izquierdo con un out. Frente al zurdo Hagen Smith con dos outs y las bases llenas, Adell conectó un rodado a una recta alta por la línea de primera base para poner el marcador 4-1.

Adell, quien fue adquirido en un canje en agosto con los Angelinos de Los Ángeles, también conectó un triple impulsor durante la derrota 4-3 de Cleveland en el segundo juego. Conectó un triple en la temporada regular en cada uno de los últimos dos años.

En su juego número 48 de postemporada, todos con Cleveland, Ramírez fabricó una carrera para los Guardianes en la quinta. Pegó un doble, se robó la tercera y anotó con el rodado de Chase DeLauter a segunda, superando el toque de Teel con un deslizamiento de cabeza.

La astucia de Ramírez en las bases le dio a los Guardianes la ventaja 5-2. El siete veces All-Star se había ido de 6-0con dos bases por bolas en los dos primeros juegos de la serie.

A continuación

Parker Messick abrirá por Cleveland en el cuarto juego. Messick permitió dos carreras y cuatro hits en cuatro innings y un tercio en el primer juego de la serie. El zurdo registró una foja de 12-9 con una efectividad de 2.56 en 32 aperturas durante la temporada regular.

Chicago no anunció sus planes de pitcheo antes del juego. Smith abrió el primer duelo por los Medias Blancas, con cuatro ponche en dos innings y dos tercios sin permitir hits.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP