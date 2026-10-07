Mason Miller vuelve al bullpen de Padres para el Juego 4 tras ausencia por paternidad

El cerrador Mason Miller regresará al bullpen de los Padres de San Diego la noche del miércoles, después de perderse un partido de playoffs por entrar en la lista de paternidad.

Los Padres reincorporaron al derecho All-Star al roster para el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional contra Milwaukee. Miller aún no había llegado al clubhouse de los Padres varias horas antes del primer lanzamiento, pero el mánager Craig Stammen comentó que todo salió bien para Miller y su esposa durante las 24 horas previas.

Los Padres también confían en que Adrian Morejón, el principal preparador de mesa, esté disponible tras ser descartado para el tercer partido por molestias en el hombro, señaló Stammen.

San Diego enfrenta la eliminación por segunda noche consecutiva en Petco Park contra los Cerveceros, que lideran 2-1 la serie al mejor de cinco. Walker Buehler abrirá el cuarto juego por los Padres luego de perderse los dos primeros juegos de esta serie por estar en la lista de paternidad.

“Cada quien tiene una situación distinta, una manera distinta de verlo, una expectativa distinta", comentó Stammen. "Siempre hay implicaciones de salud que vienen con esto, y lo número uno es que quieres un bebé sano y quieres que mamá y papá lo disfruten. Creo que hemos podido lograr eso con los dos nacimientos que hemos tenido aquí en octubre”.

Los Padres descartaron a Miller unos 45 minutos antes del primer lanzamiento del tercer juego el martes, pero San Diego consiguió una apretada victoria 4-3 con cuatro innings y dos tercios de relevo de una carrera, a cargo de cuatro lanzadores detrás del abridor Nick Pivetta. Michael King, el abridor del segundo juego, dio un paso al frente para lanzar las dos últimas entradas con un día de descanso, y consiguió su primer salvamento desde 2023.

Miller fue un cerrador de élite durante su primera temporada completa con los Padres, al acumular 38 salvamentos en 41 oportunidades con un WHIP de 0.90 y 129 ponches en apenas 70 entradas, pero desperdició un intento de salvamento de seis outs en el segundo de la serie divisional en Milwaukee.

Miller concedió una base por bolas para llenar las bases antes de permitir el sencillo de dos carreras de Jackson Chourio con dos outs y dos strikes, que sentenció la victoria 4-3 de los Cerveceros con el lanzamiento número 40 de Miller. Ambos equipos descartaron las especulaciones generalizadas tras el partido de que Miller estuviera delatando sus lanzamientos.

Pero los Padres han dependido de Miller y su recta de 104 mph durante toda la temporada, en la que ganaron 91 juegos y obtuvieron el primer puesto de comodín de la Liga Nacional. Miller se apuntó el salvamento en la victoria de San Diego que aseguró la serie ante los Cachorros de Chicago en la serie de comodines la semana pasada.

La ausencia de Morejón también fue un golpe para el bullpen de los Padres después de padecer “rigidez” en el hombro al inicio de la serie, lo que llevó al club a decidir que no debía intentar lanzar en el tercer partidos. Los Padres evaluarán al cubano antes del cuarto partido para ver si se siente lo suficientemente bien como para lanzar.

“Se sintió un poco mejor después del partido anoche. Así que hoy tenemos la esperanza de que esté disponible", dijo Stammen el miércoles.

Los Padres esperan una buena apertura de Buehler, quien no lanza desde el 26 de septiembre. El dos veces campeón de la Serie Mundial tiene una efectividad de 3.04 en su carrera en 19 apariciones de postemporada, y en su salida más reciente de playoffs aseguró el salvamento en la victoria de los Dodgers que selló el campeonato ante los Yankees en 2024.

Stammen incluso sostuvo que King también está disponible para lanzar en el cuarto partido, pese a que ya ha tirado 14 entradas con dos aperturas en los primeros cinco partidos de playoffs de los Padres.

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