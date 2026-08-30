Jackson Chourio se une a club exclusivo con 3 temporadas de 20 jonrones antes de los 23

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, ha alcanzado otro hito mientras se acerca a su época favorita del año.

El venezolano conectó su jonrón número 20 de la temporada en la victoria el sábado 5-3 sobre los Rangers de Texas. Es el 17º jugador que logra tres temporadas de 20 jonrones antes de cumplir 23 años, al unirse a una fraternidad repleta de estrellas que incluye a miembros del Salón de la Fama como Ted Williams, Eddie Mathews, Mickey Mantle, Frank Robinson y al puertorriqueño Orlando Cepeda, entre otros.

“Me siento muy orgulloso y muy feliz de ser parte de ese grupo y de que me mencionen con esos mismos nombres”, indicó Chourio.

Chourio valoró la magnitud del logro, aunque no necesariamente tuvo a un jugador en particular como su principal referente mientras crecía en Venezuela. En cambio, estaba demasiado ocupado jugando.

"Es difícil porque de niño no era de los que veía muchísimo béisbol. Es una gran pregunta, pero díficil de responder!.

Los Cerveceros entendieron lo que tenían en Chourio cuando lo firmaron con un contrato de ocho años y 82 millones de dólares en el 2023, cuando era un joven de 19 años que todavía no había llegado a las Grandes Ligas.

Desde entonces ha demostrado su valor.

Chourio conectó más de 20 cuadrangulares y robó más de 20 bases en cada una de sus dos primeras temporadas. Volvió a alcanzar la marca de 20 jonrones este año pese a fracturarse un hueso de la mano izquierda mientras jugaba con Venezuela en un partido de exhibición previo al Clásico Mundial.

Aunque Chourio disputó el Clásico Mundial y ayudó a Venezuela a ganar el título, fue colocado en la lista de lesionados cuando los Cerveceros abrieron la temporada y disputó su primer juego hasta el 4 de mayo. La lesión podría impedirle lograr una tercera temporada consecutiva de 20-20 — actualmente suma 14 robos —, pero Chourio va camino a máximos de carrera en promedio de bateo (.281), porcentaje de embasado (.342) y slugging (.478).

En sus últimos 11 juegos, Chourio ha bateado para .362 con tres vuelacercas y siete carreras impulsadas.

“Todavía está aprendiendo el juego. Es especial. Sus manos van de A a B tan rápido como las de cualquiera”, señaló el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy.

El ascenso meteórico de Chourio lo ha convertido en uno de los jugadores más populares del equipo. Conectó su jonrón número 20 de la temporada en una noche en la que los aficionados recibieron tazones de cereal con su nombre y su rostro como parte de una promoción, aunque al parecer aún no había visto uno cuando habló con los reporteros después del juego.

“No me han regalado uno — ¿creen que quizá podría conseguir uno?”, bromó.

Pero Chourio está listo para un premio mayor.

Milwaukee ganó su cuarto juego consecutivo el sábado y tiene el mejor récord de las Grandes Ligas, pero los Cerveceros quieren ganar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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