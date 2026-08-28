Tony Romo enfrenta otras 3 citaciones relacionadas con su arresto del mes pasado

Tony Romo enfrenta tres citaciones más en relación con su arresto el mes pasado, que llevó a que lo pusieran en licencia de su puesto como principal analista de la cadena CBS en las transmisiones de partidos de la NFL.

Romo fue arrestado el 23 de julio en Wisconsin, bajo sospecha de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.

El caso contra el ex mariscal de campo de los Cowboys de Dallas fue modificado el jueves para añadir citaciones por tener bebidas alcohólicas abiertas en un vehículo motorizado, rebasar de manera insegura por la derecha y conducir en estado de ebriedad. Ya había recibido una citación por negarse a someterse a una prueba de intoxicación tras el arresto.

El presidente de CBS Sports, David Berson, manifestó a principios de este mes que no tiene un calendario para tomar una decisión sobre el futuro de Romo en la cadena.

El exjugador de 46 años ha sido el principal analista de partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017, después de participar en cuatro Pro Bowls durante una carrera como jugador que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió íntegramente con Dallas.

El analista JJ Watt se unirá al narrador de jugada por jugada Jim Nantz y a la reportera a ras de cancha Tracy Wolfson en el principal equipo de la NFL de CBS durante la ausencia de Romo. Su primer partido será el 13 de septiembre, cuando los Vikings de Minnesota reciban a los Packers de Green Bay.

El arresto de Romo se produjo tras una detención de tráfico mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, Romo tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad en el lugar antes de ser arrestado, fichado y puesto en libertad.

Las citaciones difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee indicaron que se encontró una botella abierta de una bebida alcohólica en el lado del pasajero del Jeep negro de Romo durante un inventario previo a que fuera remolcado.

Las imágenes de la cámara corporal difundidas a principios de esta semana mostraron a Romo diciéndole a los agentes que venía de un campo de golf y que iba “a visitar a la abuela y al abuelo” cuando lo detuvieron. Un agente le dijo a Romo que sospechaba que estaba bajo los efectos del alcohol porque tenía “ojos rojos y vidriosos” y “olor a una bebida alcohólica embriagante”.

El portavoz de Romo señaló en un comunicado al Milwaukee Journal Sentinel y TMZ: “Tony acepta plena responsabilidad por sus acciones y ha tomado medidas proactivas para garantizar que este asunto civil aislado se resuelva adecuadamente. Estamos trabajando con las autoridades locales para cerrar este asunto y estamos comunicándonos con CBS sobre los próximos pasos”.

Romo asistió a la escuela secundaria a unos 35 millas al suroeste de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP