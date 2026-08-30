Messi desata una goleada histórica: 4 goles y 1 asistencia en goleada 7-1 del Inter Miami

Lionel Messi anotó cuatro goles, incluyendo un triplete, por primera vez en la MLS, además de sumar una asistencia, y el Inter Miami marcó seis goles sin respuesta para vapulear el sábado 7-1 al CF Montreal.

Miami abrió el marcador con un cabezazo de Carlos Casemiro tras un tiro de esquina de Telasco Segovia a los 20 minutos. Fue el primer gol del mediocampista de 34 años en su sexta aparición en la liga.

Montreal empató al 37 con un gol de Fabian Herbers — el primero de su campaña.

Messi recuperó la ventaja de su equipo a los 40 minutos cuando encontró la red por 15ª vez, al anotar de tiro libre.

El vigente ganador de la Bota de Oro y Jugador Más Valioso de la liga anotó para poner el 3-1 al 52. Sus goles 17 y 18 de la temporada llegaron al 83 y en el sexto minuto del tiempo añadido, el último también fue de tiro libre. Messi comenzó el día a dos goles de Petar Musa, de FC Dallas, en la carrera por el liderato de goleo.

Luis Suárez marcó su 11º gol con asistencia de Messi para el 4-1 a los 80 minutos, y el novato de 18 años Alexander Shaw puso el 6-1 al 89 con su primer gol en tres apariciones.

Fue la primera victoria de Inter Miami desde que venció a Montreal 1-0 como visitante para cerrar julio.

Lewandowski y Haile-Selassie responden por el Chicago Fire

Dejan Joveljić anotó un gol en cada tiempo en su debut con Seattle, pero Maren Haile-Selassie y Robert Lewandowski respondieron por el Chicago Fire para sellar el empate 2-2 ante el Sounders.

Seattle tomó la ventaja cuando Joveljić marcó a los 12 minutos. Fue el noveno gol de la campaña para Joveljić, quien llegó esta semana tras un traspaso con el Sporting de Kansas City. Chicago igualó al 28 con el quinto gol de Haile-Selassie y asistencia de Lewandowski.

Pero Joveljić volvió a anotar para darle a los Sounders una ventaja de 2-1 a los tres minutos del segundo tiempo antes de que Lewandowski firmara su quinto gol de la campaña para sellar el empate al 82.

Otros partidos

Thomas Müller anotó un gol y dio una asistencia, Brian White y Rayan Elloumi sumaron un gol cada uno y los Vancouver Whitecaps vencieron 3-0 al Sporting Kansas City.

Los Angeles FC sacó un empate 0-0 ante el D.C. United. LAFC ha marcado sólo dos goles durante su racha de cinco partidos sin ganar, después de que habían ganado tres duelos seguidos por un marcador combinado de 10-1.

Nicolás Fernández anotó su 14º gol de la temporada y New York City FC empató 1-1 con Toronto FC. Los neoyorkinos llegaron a cinco partidos seguidos sin ganar. Solo Messi (18) y Petar Musa (16) tienen más goles en la MLS que Fernández esta temporada.

Cavan Sullivan anotó en la segunda mitad para convertirse en el primer jugador de 16 años en la historia de la MLS con contribuciones de gol en cuatro partidos consecutivos, y el Unión de Filadelfia venció por 3-1 a los Red Bulls de Nueva York para ampliar a siete su racha sin derrotas.

Orlando City rescató un empate 3-3 con Minnesota United después de desperdiciar una ventaja de dos goles el sábado por la noche.

Charlotte FC venció 2-0 a Atlanta United, mientras que Nashville SC goleó 4-0 a FC Cincinnati para lograr su cuarta victoria consecutiva. El Dynamo de Houston igualó a cero con los Earthquakes de San José.