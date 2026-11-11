J.J. McCarthy hace su primera apertura en casa con Giants ante unos desesperados Commanders

Basándose en el objetivo declarado por John Harbaugh de ir 1-0 cada semana, Malik Nabers considera que el partido del jueves por la noche de los Giants de Nueva York contra Washington vale el doble, después de que su enfrentamiento del mes pasado terminara sin que ninguno de los equipos lograra una victoria.

“Estamos tratando de ir 2-0, ya que la última vez terminamos en empate, y ese partido debimos ganarlo”, dijo el estelar receptor de Nueva York.

Su entrenador coincide.

“Esto es por todo”, expresó Harbaugh. “Ahora mismo está empatado. Este es el desempate”.

Esa es su perspectiva, pero la brecha es mucho más amplia. Nabers, Harbaugh y los Giants, con marca de 5-2-1, buscan ampliar su ventaja en la cima de una mediocre división Este de la Conferencia Nacional. Ls Commanders, con 2-5-1, juegan para mantener vivas sus esperanzas, cada vez más tenues, y salvar su temporada.

“Este es uno muy importante para el equipo: seguir en la pelea”, comentó el lineman ofensivo de Washington Sam Cosmi. “Ellos son los líderes de la división, así que en ese sentido es un partido que hay que ganar. Cada vez que perdemos, seguimos cavando un hoyo más profundo. ... De aquí en adelante, creo que muchos de estos partidos van a ser de ganar o ganar para que nuestro nombre siga en la conversación por los playoffs”.

A pesar de perder al quarterback Jaxson Dart, su jugador más importante en la ofensiva, y al linebacker Brian Burns, su pilar defensivo, los Giants están en una posición privilegiada para terminar primeros en la división y ser anfitriones de un partido de playoffs. Aún les queda mucho camino por recorrer.

El siguiente paso para completar ese objetivo es ganar en horario estelar en la primera apertura en casa de J.J. McCarthy como quarterback desde que llegó en un canje procedente de Minnesota a finales de septiembre. Está previsto que McCarthy juegue pese a lesionarse la cadera derecha el domingo en Filadelfia y regresar para terminar el partido.

“La importancia es estar ahí afuera tanto como me sea posible”, señaló McCarthy, cuya temporada de novato en 2024 quedó arruinada por un desgarro de menisco en la rodilla derecha y cuya campaña pasada con los Vikings se limitó a 10 partidos por múltiples otras lesiones. “Pase lo que pase, sin importar qué narrativas se puedan construir, se trata de estar ahí con mis hermanos y hacer lo que pueda para ayudar a que el equipo tenga éxito”.

McCarthy se enfrenta a un panorama familiar, dado que el coordinador defensivo de Washington Daronte Jones fue asistente del cuerpo técnico en Minnesota de 2023 a 2025 bajo Brian Flores. Los Commanders ocupan el tercer peor lugar de la NFL contra el pase.

“Seguir viendo el video, ver lo que él hace, entender cómo lo van a usar en ese esquema”, indicó el cornerback de los Commanders Mike Sainristil, quien fue compañero de McCarthy en la universidad cuando ganaron el título nacional en Michigan. “El entrenador va a hacer un gran trabajo para asegurarse de que estemos preparados de la manera correcta para salir y ejecutar. Nosotros, como jugadores, solo tenemos que asegurarnos de hacerlo”.

Duelo a seguir

El corredor de los Giants Cam Skattebo vs. la defensa de los Commanders. Se pronostica lluvia, y Skattebo está listo para jugar después de desgarrarse un músculo isquiotibial en tiempo extra el 25 de octubre en Houston y perderse el partido contra los Eagles. Washington, de hecho, es 12.º en la liga contra la carrera, y Skattebo podría volver a cargar con la mayor parte de los acarreos, especialmente después de que no se concretara ningún canje por Jonathan Taylor.

Estadísticas y datos

— Washington ganó los cuatro enfrentamientos anteriores antes del empate a principios de esta temporada. La última vez que los Giants vencieron a los Commanders fue el 19 de noviembre de 2023.

— Jayden Daniels es uno de apenas 33 quarterbacks que han lanzado al menos 110 pases esta temporada sin una intercepción.

— El receptor Stefon Diggs está a una recepción de touchdown de convertirse en el jugador número 30 en la historia de la liga en llegar a 80 en su carrera.

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El redactor de deportes de AP Andrew Gillis en Ashburn, Virginia, contribuyó a este informe.

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