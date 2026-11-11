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Damian Lillard anota 25 puntos y Trail Blazers apalean 123-103 a Thunder

THUNDER-TRAIL BLAZERS
THUNDER-TRAIL BLAZERS (AP)

Damian Lillard anotó 25 puntos y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de dos derrotas al apalear el martes 123-103 al Thunder de Oklahoma City.

Deni Avdija sumó 24 puntos, ocho asistencias y seis rebotes para los Blazers en el primero de dos partidos consecutivos en casa contra Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander totalizó 26 puntos con 8 de 22 en tiros de campo por el Thunder, que había ganado cuatro compromisos seguidos. Gilgeous-Alexander también capturó ocho rebotes, pero falló sus cuatro intentos de triple y no jugó en el cuarto periodo.

El Thunder no cuenta con varios jugadores clave por lesiones, incluidos Jalen Williams (tobillo), Chet Holmgren (rodilla) y Cason Wallace (hombro). Jaylin Williams se perdió su cuarto partido por espasmos en la espalda.

Oklahoma City, que venía de una victoria por 114-75 sobre Washington el sábado, adquirió el domingo al escolta/alero Nique Clifford procedente de Sacramento. Clifford entró desde el banquillo e hizo su debut con el Thunder al inicio del segundo cuarto. Anotó con una bandeja invertida al comienzo del último periodo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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