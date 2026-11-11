Astros contratan al exreceptor Brad Ausmus como mánager tras la salida de Joe Espada

Brad Ausmus fue nombrado como mánager de los Astros de Houston y regresa al equipo donde pasó 10 años de su carrera como receptor en las Grandes Ligas.

El nuevo gerente general Randy Flores hizo el anuncio el miércoles. Ausmus se había desempeñado como coach de banca de los Yankees de Nueva York desde 2024 hasta la temporada pasada.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Brad de regreso a la organización de los Astros", dijo Flores en un comunicado de prensa. "Brad nos impresionó durante todo el proceso de entrevistas, al demostrar el liderazgo, la energía y la experiencia fundamentales para impulsar una cultura ganadora dentro y fuera del terreno. Me entusiasma trabajar junto a Brad y me alegra tenerlo de vuelta con el uniforme de los Astros”.

Ausmus comentó que está entusiasmado por regresar a Houston.

“Los Astros y la ciudad de Houston han sido una parte enorme de mi vida, y me entusiasma iniciar un nuevo capítulo como mánager del equipo. Quisiera agradecer a Randy y a toda la organización de los Astros por esta oportunidad, y no puedo esperar para ponerme a trabajar”, indicó Ausmus.

Sustituye al puertorriqueño Joe Espada, cuyo contrato no fue renovado después de que los Astros fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago en una serie de comodines. Ausmus es el 21er mánager en la historia de la franquicia.

Se trata del tercer trabajo distinto como mánager para Ausmus, quien dirigió a los Angelinos de Los Ángeles en 2019 y a los Tigres de Detroit entre 2014 y 2017.

Ausmus, de 57 años, tuvo marca de 72-90 en su única temporada con los Angelinos y de 314-332 en cuatro temporadas en Detroit. Su mejor campaña llegó en la primera con los Tigres, cuando terminaron 90-72 para ganar la División Central de la Liga Americana antes de ser barridos por los Orioles de Baltimore en una serie divisional del circuito.

También ha trabajado en oficinas administrativas de las Grandes Ligas, al desempeñarse de 2011 a 2013 como asistente especial de operaciones de béisbol para los Padres de San Diego y en 2018 como asistente especial del gerente general para los Angelinos.

Ausmus pasó 18 años como receptor en las Grandes Ligas. Militó con los Astros de 1997 a 1998 y de 2001 a 2008. Ganó tres Guantes de Oro con los Astros y fue seleccionado al Juego de Estrellas en 1999 con los Tigres. También jugó para los Padres y los Dodgers de Los Ángeles antes de retirarse tras la temporada 2010.

Disputó 1.971 juegos en las mayores, incluidos 1.259 con los Astros, la mayor cantidad para un receptor en la historia de la franquicia.

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