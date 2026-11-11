El impulso de la NFL en Alemania sigue con Lions y Patriots en Múnich

Los Lions de Detroit y los Patriots de Nueva Inglaterra se enfrentan el domingo en Múnich en lo que será el sexto partido de temporada regular de la NFL en Alemania.

Múnich albergó el primero en 2022 y nuevamente en 2024. Fráncfort ha sido sede de dos partidos, en semanas consecutivas en 2023. Berlín se sumó a la fiesta la temporada pasada.

Alemania es el mayor mercado europeo de la NFL, y ya hay más partidos en agenda. Está previsto que Berlín vuelva a ser sede en 2027 y 2029, y Múnich en 2028.

Aquí hay más información sobre la NFL y Alemania.

Cero

En cinco partidos disputados en Alemania, ningún quarterback ha lanzado para 300 yardas ni tres touchdowns. Geno Smith estuvo más cerca en 2022 con Seattle, al lanzar para 275 yardas y dos touchdowns en una derrota 21-16 ante Tampa Bay. Mientras tanto, cuatro corredores han superado las 100 yardas por tierra.

Dos

Los dos últimos partidos en Alemania se han ido a la prórroga. Los Colts de Indianápolis vencieron 31-25 a los Falcons de Atlanta en tiempo extra hace un año en Berlín, donde Jonathan Taylor corrió para 244 yardas y tres touchdowns. En 2024, los Panthers de Carolina remontaron para vencer 20-17 a los Giants de Nueva York en la prórroga en Múnich.

Tres

La cantidad de idiomas que habla la estrella de los Lions, Amon-Ra St. Brown. Además de inglés, el receptor habla alemán gracias a su madre, Miriam, que es de Leverkusen. St. Brown también habla francés, pues él y sus dos hermanos asistieron a una escuela primaria francesa y pasaron un semestre en una escuela en París durante su infancia.

Cinco

NFL Europa fue un fracaso financiero, pero no culpen a Alemania. Para cuando la liga se disolvió en 2007, cinco de los seis equipos restantes tenían su sede en el país. Los aficionados locales organizaban “power parties” — la versión alemana del “tailgating” — antes de los partidos. En el “World Bowl” final, los Hamburg Sea Devils vencieron 37-28 al Frankfurt Galaxy ante 48.125 aficionados en Fráncfort. El Galaxy fue el único equipo que disputó todas las temporadas de la liga europea de la NFL, que cambió de nombre en varias ocasiones. En 2007, la NFL cambió su enfoque internacional y optó por llevar partidos de temporada regular al extranjero cada temporada, con Londres como sede principal.

Once

La cantidad de equipos de la NFL con derechos de marketing otorgados por la liga en Alemania. Es la cifra más alta de todo el “programa de mercados globales”. La iniciativa autoriza a los equipos a tratar a los países como si fueran mercados locales — donde pueden firmar acuerdos comerciales, aumentar el reconocimiento de marca y realizar activaciones para aficionados. Tanto los Lions como los Patriots tienen derechos en Alemania. Los 11 equipos realizarán eventos en Múnich este fin de semana.

512

Hasta 2024, Alemania tenía más de 73.400 miembros y 512 clubes que practican fútbol americano. Al igual que en el resto de Europa, la participación se mide a través de clubes, no de escuelas como en Estados Unidos. Con base en esas cifras, la Asociación Alemana de Fútbol Americano afirma que es la mayor asociación de este tipo en Europa. La organización rige el fútbol americano, el fútbol bandera y el cheerleading. Indicó que Austria tiene la siguiente comunidad más grande de fútbol americano, con 10.000 miembros.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP