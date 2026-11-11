Skubal se reunirá con 6 equipos, incluidos Mets, Dodgers y Padres, de cara a paro de diciembre

Con un cierre patronal en el horizonte y en momentos en que los ejecutivos de los clubes prometen adoptar una actitud de normalidad en los negocios durante el receso entre campañas, los Mets, Dodgers y Padres están entre seis equipos que tienen previsto reunirse con Tarik Skubal, el principal lanzador que se ha declarado agente libre.

Las reuniones previstas de Skubal fueron reveladas a The Associated Press por una persona familiarizada con las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque esos detalles no habían sido anunciados. La persona no dio a conocer los otros equipos.

El contrato colectivo del béisbol expira a las 11:59 de la noche hora del Este del 1 de diciembre, y se espera que la gerencia inicie de inmediato la décima interrupción laboral del deporte desde 1972.

“Desde mi perspectiva, veo esto como un receso de negocios como siempre hasta que nos digan lo contrario”, manifestó el presidente de operaciones deportivas de los Mets, David Stearns. “Así que estamos llevando esto como si fuéramos a tener un receso completo, y creo que ésa es la mejor manera de operar”.

Las Grandes Ligas han propuesto un tope salarial rígido de 258,2 millones de dólares para 2028 y un piso de 180,2 millones, utilizando nóminas sujetas al impuesto de lujo con valores promedio anuales. A un equipo se le permitiría mantenerse tan bajo como el 90% del piso en 2028, lo que daría una cifra de 162,18 millones, pero tendría que gastar el monto total del piso a lo largo de un período de tres años.

Ocho equipos tendrían que reducir la nómina actual en un total combinado de 528 millones de dólares para quedar por debajo del tope propuesto para 2028, según las mayores: Boston, los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees y Mets de Nueva York, Filadelfia, los Padres de San Diego y Toronto.

Los jugadores han prometido no aceptar nunca un tope salarial y afirman que están preparados para pelear el tiempo que sea necesario, como lo hicieron durante una huelga de 7 meses y medio en 1994 y 1995 que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Los agentes han expresado preocupación de que la expectativa de un tope salarial pueda enfriar el mercado de agentes libres. Los canjes y las firmas quedarán congelados durante una interrupción, como ocurrió durante un cierre patronal de 99 días en 2021-22.

El día anterior a que comenzara el cierre patronal en 2021, se anunciaron 27 contratos que sumaron más de 1.400 millones de dólares.

“En cuanto a nuestro proceso de evaluar jugadores, valorar jugadores, hablar con agentes y con peloteros individuales, hemos estado haciendo más o menos lo que hacemos cada receso y poniéndonos en posición de tomar decisiones”, comentó el presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Preller. “La posibilidad de tener un sistema económico diferente, eso se toma en cuenta, pero es muy difícil predecir qué va a pasar, cuál va a ser el sistema exacto, así que creo que, en última instancia, si vemos algo que pensamos que tiene sentido para nosotros tanto a corto como a largo plazo, entonces creo que estaremos preparados para actuar”.

Skubal tuvo marca de 12-7 con efectividad de 2,72 en 26 aperturas este año para Detroit y los Dodgers, que lo adquirieron el 2 de agosto a cambio de tres prospectos para sumarlo a una rotación que incluía a Blake Snell, Tyler Glasnow y Yoshinobu Yamamoto. Skubal podría superar el contrato más grande para un lanzador, el acuerdo de 325 millones de dólares por 12 años de Yamamoto con los Dodgers, que comenzó en 2024.

“Cuando miras la construcción de tu roster, tratas de asegurarte de que haya equilibrio y de no prepararse para potencialmente llegar a un punto lento de afectar lo que podría hacerse — lo que queremos es una ventana muy larga y asegurarnos de que se mantenga abierta”, dijo el gerente general de los Dodgers, Brandon Gomes.

Skubal encabeza una clase de agentes libres relativamente débil que también incluye al dominicano Freddy Peralta, Michael King, Seiya Suzuki y el cubano-mexicano Randy Arozarena.

“Estoy abordando esto como negocios, como siempre, hasta que me digan lo contrario”, señaló el gerente general de los Yankees, Brian Cashman. “Hal (Steinbrenner) me ha dado un presupuesto y ahora estamos tratando de conectar con equipos y agentes, ya que el invierno apenas ha comenzado, para ver qué es factible y qué no lo es, e intentar planificar en función de esa información que estamos recopilando ahora”.

Los Angelinos de Los Ángeles podrían mostrarse más reticentes que la mayoría de los equipos a realizar movimientos importantes. Anunciaron el 1 de septiembre un acuerdo para que Arte Moreno venda la franquicia a Kroenke Sports and Entertainment, que controla los Rams de la NFL, el campeón de la Liga Premier Arsenal, los Nuggets de la NBA, el Avalanche de la NHL y los Rapids de la MLS. La venta está sujeta a la aprobación de las mayores, y no se ha programado un cierre.

“Estamos posicionando un nuevo liderazgo (para) que pueda ser ágil en cualquier dirección que quiera tomar”, expresó el gerente general interino John Mozeliak. “Y así, durante los próximos días, en realidad mi responsabilidad es simplemente entender qué tienen los equipos, en quiénes tienen interés y quizá qué estarían dispuestos a hacer en una conversación de tipo canje. En cuanto a la agencia libre, todavía estamos tratando de entender cómo se ve eso en términos de a quién creemos que podríamos apuntar y cuándo se establezca el nuevo liderazgo”.

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