Israel Premier Tech retira su nombre de los uniformes en la Vuelta a España tras protestas

Israel Premier Tech ha proporcionado a sus ciclistas en la Vuelta a España nuevos uniformes sin el nombre del equipo después de haber sido blanco de reiteradas protestas pro-palestinas durante la carrera.

La decisión se tomó antes de la 14ta etapa el sábado, en medio de una semana difícil para el equipo. Ha enfrentado protestas antes y durante los días de carrera, así como presión tanto de los organizadores de la carrera como de las autoridades españolas.

El equipo dijo que sus uniformes azules en la Vuelta ahora solo tienen una gran P y una estrella. "El kit de monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa casual", afirmó.

La participación de Israel Premier Tech en la ronda española ha enfrentado protestas esta semana, la más grande de las cuales obligó a los organizadores de la carrera a acortar la llegada del miércoles a la ciudad de Bilbao.

El viernes, la policía española detuvo a 12 personas que invadieron el recorrido con una pancarta pro-palestina e impidieron el avance de los ciclistas líderes hasta que la policía los retiró.

Los españoles son en gran medida simpatizantes de la causa palestina. El gobierno de España también es muy crítico con la invasión militar de Israel en Gaza, que ha matado a decenas de miles de civiles en represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023.

El equipo ha dicho que retirarse de la carrera "sentaría un precedente peligroso".

Solo uno de los ciclistas del equipo en la Vuelta es israelí.

El estadounidense Matthew Riccitello es el ciclista mejor posicionado del equipo. Estaba séptimo en la clasificación general después de 13 etapas, a más de cuatro minutos del líder general Jonas Vingegaard.

Implicaciones internacionales

La Vuelta condenó la protesta en Bilbao, pero su director técnico Kiko García instó a Israel Premier Tech a retirarse o a que la UCI, el organismo rector del ciclismo, interviniera, porque había riesgo de más protestas si continuaba compitiendo. La UCI también ha condenado la protesta en Bilbao.

El jueves, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que “comprendería” y “sería partidario” de que el equipo fuera retirado de la carrera, aunque agregó que su gobierno no tiene el poder para hacerlo.

El primer ,inistro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al equipo, que es propiedad del empresario israelí-canadiense Sylvan Adams, diciendo que hizo "sentir orgulloso a Israel."

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes