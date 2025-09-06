El astro francés Ousmane Dembélé se lesiona a 12 días del inicio de la Champions con el PSG

Ousmane Dembélé salió renqueando de la cancha durante el encuentro de la selección Francia en la elimintoria para la Copa del Mundo el viernes, apenas 12 días antes de que el Paris Saint-Germain comience la defensa de su título de la Liga de Campeones.

Dembélé entró como suplente para la segunda mitad del partido que Francia ganó 2-0 a Ucrania. Duró menos de 35 minutos en el campo.

Se retiró con lo que parecía una lesión en el tendón de la corva derecha, y caminó hacia el banco con la mano derecha presionada en la parte posterior de su muslo derecho.

El extremo del PSG participó poco en los entrenamientos con Francia esta semana, a fin de cuider una lesión.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se mostró frustrado cuando la lesión de Dembélé fue evidente y gesticuló con enojo hacia la línea de banda.

El PSG comienza su programa de la primera fase de la Liga de Campeones, que consta de ocho partidos con una tabla general, el 17 de septiembre, en casa contra el Atalanta.

El campeón francés visita al Barcelona, el antiguo club de Dembélé, dos semanas después, el 1 de octubre.

