La UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel

La UEFA se está moviendo hacia una votación para suspender a su federación miembro Israel debido a la guerra en Gaza, le informaron el jueves a The Associated Press personas familiarizadas con la propuesta.

Se espera que la mayoría del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA apoye cualquier votación a favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales, le dijeron dos fuentes a AP bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

La medida se produce dos semanas antes de que el equipo masculino de Israel reanude su campaña de clasificación para la Copa del Mundo 2026 con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

No está claro si el organismo mundial de fútbol FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre el líder de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente Donald Trump.

El apoyo de la administración Trump para asegurar la Copa del Mundo y procesar visas para jugadores, oficiales y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la FIFA entregue un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

El consejo rector de la FIFA está programado para reunirse en Zúrich la próxima semana. El consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA.

Los llamados para excluir a Israel del fútbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas en medio de un clamor por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza.

La semana pasada, el primer ministro español Pedro Sánchez dijo que Israel debería ser excluido de los eventos deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La UEFA y su presidente Aleksander Čeferin señalaron una postura más dura sobre Israel el mes pasado cuando se colocaron pancartas que decían "Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles" en el campo frente a los equipos del Paris Saint-Germain y Tottenham antes del partido de la Supercopa en Udine, Italia.

El ministro de deportes y cultura de Israel, Miki Zohar, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de la federación de fútbol de Israel, Moshe Zuares, han estado trabajando "intensamente tras bambalinas" para bloquear los esfuerzos para expulsar a Israel de la UEFA, dijo la oficina de Zohar el jueves.

"El paso correcto ahora es actuar responsablemente con los profesionales y no hacer declaraciones, y así es como están actuando todas las partes involucradas en los esfuerzos. Abordaremos esto más tarde".

Los críticos de la respuesta de Israel desde los ataques del siete de octubre de 2023 por parte de Hamás que provocaron la guerra han señalado consistentemente que Rusia fue suspendida por la FIFA y la UEFA pocos días después de la invasión militar completa de Ucrania en febrero de 2022.

La semana pasada, Israel fue acusado de cometer genocidio en Gaza por una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El veto contra Rusia también fue impulsada por una serie de federaciones miembros de la UEFA que se negaron a jugar partidos programados contra oponentes rusos, incluida Polonia, que debía ir a Moscú para un playoff de clasificación para la Copa del Mundo 2022. La FIFA y la UEFA argumentaron más tarde, al ganar una apelación rusa contra la prohibición, que no podían arriesgarse al caos en sus propias competiciones, incluida la Copa del Mundo.

Ningún equipo nacional o de club en Europa se ha negado hasta ahora a jugar contra un oponente israelí, aunque los líderes del fútbol en Noruega e Italia han expresado públicamente su inquietud en las últimas semanas.

La federación de fútbol noruega también se comprometió a donar sus ganancias de la venta de entradas para el partido del 11 de octubre en Oslo al trabajo humanitario en Gaza por Médicos Sin Fronteras.

Tanto Gabriele Gravina de Italia como Lise Klaveness de Noruega son miembros electos del comité ejecutivo de la UEFA que podría votar sobre la suspensión de Israel. Zuares, el presidente de la federación de fútbol israelí, también está en el panel.

El corresponsal de Associated Press Josef Federman en Jerusalén contribuyó a este informe.

