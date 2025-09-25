Donald Trump asistirá a la Copa Ryder, acogido por un mundo del golf que antes lo rechazó

Hace cuatro años, el presidente Donald Trump era persona non grata en el mundo del golf profesional, relegado del deporte que ama tras el motín en el Capitolio de Estados Unidos el seis de enero de 2021. La PGA de América le retiró la oportunidad de albergar su campeonato principal y las autoridades de su ciudad natal, Nueva York, intentaron expulsar a su empresa del campo de golf que le habían contratado para gestionar.

El viernes, Trump será el centro de atención en la Copa Ryder en Bethpage Black, por las mismas autoridades que una vez lo rechazaron. La Copa Ryder es organizada por la PGA de América, la organización que retiró su Campeonato de la PGA 2022 de su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, dijo que se siente "profundamente honrado" de que Trump esté allí para animar a su equipo. El capitán europeo, Luke Donald, comentó que la asistencia del presidente "solo muestra lo grande que es la Copa Ryder", calificándolo como una "marca de respeto", incluso si está apoyando al otro lado.

Trump será el primer presidente en funciones de Estados Unidos en asistir al enfrentamiento bienal entre Estados Unidos y Europa en sus casi 100 años de historia.

Durante su primer mandato, asistió al último día de la Copa Presidentes 2017 en Liberty National en Nueva Jersey.

Su visita, esperada a última hora de la mañana o temprano en la tarde cuando el torneo ya esté en marcha, significará controles de seguridad adicionales en las áreas donde se espera que esté Trump, cerca de la casa club y el primer tee, y restricciones sobre lo que los fanáticos pueden llevar. No se permitirán telémetros, laptops ni tabletas.

El veterano europeo Justin Rose predijo aún más alboroto alrededor del habitualmente bullicioso primer tee cuando Trump esté presente. Será una tarde "muy intensa y entretenida", dijo.

"Obviamente, va a traer mucha atención y patriotismo al evento", expresó Rose. "Es genial para el golf que esté involucrado en el juego y, obviamente, trae muchas miradas con él".

Sin embargo, tanto los jugadores como los capitanes de Estados Unidos y Europa dicen que la presencia de Trump no los distraerá de su misión principal: vencer al otro equipo. Rose incluso bromeó diciendo que Trump está invitado a regresar el domingo y felicitar al equipo europeo, en caso de que los visitantes ganen.

Para Trump, un ávido golfista, asistir a la Copa Ryder será la culminación de un notable cambio en su relación con el deporte, y en la relación del deporte con él.

El próximo año, el campo Blue Monster en su resort Doral cerca de Miami volverá al calendario del PGA Tour por primera vez en una década. Los campos de Trump en Escocia e Irlanda han albergado o están programados para albergar eventos del tour europeo. Y, desde su regreso al cargo en enero, ha recibido a Tiger Woods, al comisionado del PGA Tour Jay Monahan y al jefe del fondo soberano de Arabia Saudí en un intento fallido de resolver la división entre el PGA Tour y LIV Golf.

Tres campos propiedad de Trump han albergado eventos del LIV.

"Estoy profundamente honrado de que el presidente de Estados Unidos venga a apoyar a nuestro equipo en la Ryder Cup", manifestó Bradley. "Creo que cualquier momento en que puedas estar cerca de un presidente en funciones es algo fenomenal, pero cuando estás representando a tu país en un lugar como Bethpage Black en Nueva York, tener al presidente allí para apoyarte es algo absolutamente increíble. Estoy realmente agradecido con él por hacer eso por nosotros".

El sentimiento parece ser mutuo. En una publicación de Truth Social el mes pasado anunciando su visita al torneo, Trump elogió a Bradley como "un tipo INCREÍBLE" y dijo “Será una gran Copa Rydee”.

Además, Trump tiene una relación cercana con varios jugadores de Estados Unidos, incluidos Sam Burns, Bryson DeChambeau y el número uno del mundo Scottie Scheffler. El año pasado, Trump apareció en la serie de YouTube de DeChambeau "¿Puedo romper 50?", acumulando más de 16 millones de vistas.

Scheffler, quien también ha jugado golf con Trump, dijo que a veces recibe una llamada o mensaje de felicitación de él después de una victoria.

"Simplemente ama el juego de golf, y es uno de esos tipos que, cuando estás cerca de él, hace un gran trabajo alimentando la confianza en todos a su alrededor", comentó Scheffler. Dijo que no estaba al tanto de ningún plan para que Trump se dirigiera al equipo de Estados Unidos, "pero estoy seguro de que si las cosas van bien, lo escucharemos".

Trump ha estado asistiendo a eventos deportivos importantes, apareciendo en la final de la Copa Mundial de Clubes en Nueva Jersey en julio, la final masculina del Abierto de Estados Unidos en Queens en septiembre y dirigiéndose a los Yankees de Nueva York en su vestuario antes de un juego en el Bronx el 11 de septiembre. También ha asistido a varias peleas de UFC y planea organizar una en la Casa Blanca el próximo año.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes