Argentina inicia preparación para Mundial 2026 con amistosos ante Venezuela y Puerto Rico

El campeón del mundo Argentina iniciará la preparación para el Mundial 2026 en octubre con la disputa de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

El equipo de Lionel Scaloni se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Tres días después, chocará contra los boricuas en el estadio Soldier Field de Chicago, un amistoso calificado de histórico por Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, abrochó en marzo su clasificación al Mundial de 48 equipos que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. En tanto que Venezuela y Puerto Rico quedaron fuera de la competencia.

“En octubre amistosos para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial”, declaró el presidente de AFA, Claudio Tapia, durante la presentación de los amistosos el miércoles en Miami.

En noviembre también está confirmada una gira por Angola e India, todavía ante rivales por definir.

La Albiceleste con el astro Lionel Messi también tiene en el horizonte el duelo ante España por la Finalissima que enfrenta al campeón de la Copa América con el monarca de la Eurocopa. Será en marzo, aunque la sede y fecha no han sido anunciadas. Los sudamericanos ganaron la primera edición en 2022 ante Italia.

En la antesala de la Copa del Mundo, Argentina jugará amistosos en junio, probablemente ante México y Honduras en Estados Unidos.

