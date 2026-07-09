Inglaterra: Jarell Quansah suspendido dos partidos en el Mundial

El defensor inglés Jarell Quansah recibió el jueves una suspensión de dos partidos por la tarjeta roja que recibió en el partido contra México por los octavos de final del Mundial.

Eso significa que Quansah se perderá el duelo de cuartos de final contra Noruega el sábado y también las semifinales si el equipo de Thomas Tuchel avanza.

Quansah fue expulsado en la segunda mitad de la victoria de Inglaterra por 3-2 ante México el domingo por una falta peligrosa sobre Jesús Gallardo.

La FIFA confirmó la suspensión de dos partidos por juego brusco grave.

La manera en que la FIFA gestiona los castigos por tarjetas rojas ha sido muy cuestionada después de que su comisión disciplinaria suspendiera la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente Donald Trump, quien se comunicó con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Infantino defendió la independencia de la comisión disciplinaria de la FIFA e insistió en que el caso Balogun se manejó correctamente.

La crisis del lateral derecho continúa

El castigo a Quansah es el más reciente dolor de cabeza con el que Tuchel debe lidiar en el lateral derecho.

El titular Reece James no juega desde el segundo partido de Inglaterra en el torneo contra Ghana debido a una lesión de isquiotibiales.

Su suplente Tino Livramento fue enviado a casa incluso antes de que Inglaterra iniciara su campaña tras lesionarse la pantorrilla. Tuchel optó por convocar como reemplazo a un defensa central, Trevoh Chalobah, en lugar de buscar a un lateral derecho.

Eso significó que Quansah, que normalmente juega como defensa central, ha asumido el papel de suplente de James.

Tuchel enfrentó preguntas antes del Mundial por dejar fuera Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Real Madrid a quien se le considera como uno de los mejores jugadores de Europa en la posición.

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