Ibrahim Mbaye brilla en el empate 1-1 de Senegal contra Congo en la Copa Africana

Senegal tiene una nueva estrella.

El joven de 17 años nacido en Francia, Ibrahim Mbaye, rejuveneció a su equipo y proporcionó el impulso para que Sadio Mané anotara el sábado en un empate 1-1 con Congo en la Copa Africana de Naciones.

Senegal dominó la posesión y las oportunidades, con Nicolas Jackson y Mané nuevamente desperdiciando buenas ocasiones, como lo hicieron en la victoria inicial contra Botsuana.

Cédric Bakambu aprovechó el rebote para abrir el marcador para Congo en el minuto 61 después de que Édouard Mendy detuviera el disparo inicial de Théo Bongonda.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, reaccionó enviando a Mbaye y el joven de 17 años tuvo un impacto inmediato, aunque no antes de que Bongonda pudiera haber hecho el 2-0 en un contraataque.

Mbaye corrió hacia los defensores congoleños y tuvo un intento que fue detenido por el portero Lionel Mpasi, con Mané aprovechando el rebote para igualar en el minuto 69.

Mbaye quedó libre cuando el defensor congoleño Arthur Masuaku se detuvo con lo que parecía ser una lesión en el tendón de Aquiles. Masuaku no pudo continuar, pero Mbaye podría tener más oportunidades de brillar contra Benín en el último partido de grupo de Senegal.

Anteriormente, el gol de Yohan Roche en la primera mitad fue suficiente para que Benín venciera a Botsuana 1-0 en su primera victoria.

Después de dos partidos, Senegal lidera el Grupo D con cuatro puntos, por delante de Congo por diferencia de goles, con Benín tercero con tres, seguido de Botsuana sin puntos.

Los dos primeros avanzan automáticamente a los octavos de final, junto con los mejores terceros lugares.

Nigeria jugaba contra Túnez más tarde después de que ambos ganaran sus partidos iniciales en el Grupo C, donde Uganda y Tanzania buscaban su primera victoria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes