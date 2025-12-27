Aficionados descontentos por asientos vacíos en estadios con entradas agotadas en Copa Africana

Asientos vacíos en estadios con entradas agotadas. Precios inalcanzables en el mercado negro.

Los aficionados al fútbol de Marruecos están particularmente frustrados en la Copa Africana de Naciones porque pocos pueden conseguir entradas para los partidos de su propia selección.

Marruecos y la vecina Argelia fueron los únicos equipos cuyas entradas para la fase de grupos se agotaron, pero nuevamente el viernes hubo asientos vacíos para el partido de la nación anfitriona contra Mali en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70.000 personas.

"Intenté ingresar al sitio (de venta de entradas) temprano, pero desafortunadamente muchas personas se conectaron al mismo tiempo y no pude conseguir un lugar. Estaba todo vendido", dijo el aficionado marroquí Amin Mazraoui, quien esperaba fuera del estadio antes del inicio del partido.

Otro aficionado llamado Hicham tuvo la misma experiencia. Intentó en el portal oficial de entradas pero encontró que los boletos para todos los partidos estaban agotados casi tan pronto como comenzó a buscar. Iba a ver el encuentro en casa.

La asistencia oficial para el partido del viernes se dio como 63.844, más de los que asistieron al partido inaugural y la ceremonia en el mismo estadio.

Se culpa a los revendedores por acaparar entradas para los partidos que consideran más populares, percibiendo una oportunidad para venderlas hasta por diez veces lo que pagaron. Distintos reportes sugirieron que las entradas de 50 euros (59 dólares) se ofrecían por 500 (590 dólares).

"Hay personas conectándose con diez computadoras, tal vez 15 computadoras conectándose al mismo tiempo para comprar muchos lugares, así que es por ellos que no logramos conseguir ningún asiento", dijo Mazraoui a The Associated Press.

Pero todos los aficionados (y periodistas) deben proporcionar identificación a través de una aplicación local llamada Yalla para obtener acceso a los estadios, y parece que las medidas adicionales están dificultando que los revendedores transfieran la propiedad de las entradas.

Un aficionado que sólo se identificó como Khalid tuvo suerte y dijo que pagó 100 dirhams marroquíes (11 dólares) por su entrada al partido. En comparación con la cercana Europa, los costos iniciales son mucho más baratos, mientras que no hay comparación con los precios solicitados para los partidos de la Copa del Mundo 2026.

El miércoles, solo 16.115 personas asistieron al partido de Argelia contra Sudán en el Estadio Moulay El Hassan de Rabat, con capacidad para 22.000 espectadores. Los boletos se habían agotado mucho antes.

Algunos aficionados esperaron afuera tras escuchar informes de que los dejarían entrar gratis. Se apresuraron a las puertas en un esfuerzo por entrar una vez que el partido había comenzado. La seguridad en otros estadios ha permitido la entrada gratuita después del inicio del partido para aumentar la asistencia.

"No abrirán las puertas para Marruecos", dijo Mazraoui.

La asistencia al partido de Congo contra Benín en el Stade El Barid de Rabat, con capacidad para 18.000 personas, se corrigió de 6.000 a 13.000.

Ha habido poca diferencia en otros partidos. Las fuertes lluvias también desalentaron a los aficionados locales.

El Grand Stade de Tanger, con capacidad para 68.000 personas en esa ciudad portuaria, pareció mayormente vacío el martes para el partido de Senegal contra Botsuana a pesar de que asistieron oficialmente 18.500 personas.

La Confederación Africana de Fútbol, la autoridad organizadora, no respondió a una solicitud de comentarios.

