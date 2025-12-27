George anota 31 puntos y logra el tiro de la victoria del Jazz, 131-129 sobre Pistons

Keyonte George anotó 31 puntos y encestó una flotadora en el callejón con 2,1 segundos restantes, lo que permitió al Jazz de Utah superar el viernes 131-129 a los Pistons de Detroit para cortar una seguidilla de cuatro derrotas.

Cade Cunningham, quien sumó 29 puntos y 17 asistencias, falló un tiro disputado al sonar la bocina y sostuvo una larga conversación con los árbitros antes de salir de la cancha. Cunningham logró su mejor marca personal con 13 asistencias en la primera mitad.

Lauri Markkanen anotó 30 puntos y Brice Sensabaugh igualó su mejor marca de la temporada con 20, reemplazando a Ace Bailey, quien se perdió la segunda mitad por una lesión de cadera.

Tobias Harris anotó 16 puntos por los Pistons, quienes perdieron por segunda vez en sus últimos nueve compromisos pese a embocar un 52.2% de sus tiros de campo y encestar 18 de 37 desde la línea de tres puntos.

George robó un pase en la zona trasera y realizó una volcada en solitario para dar al Jazz una ventaja de 129-125 con 1:14 minutos por jugar. Caris LaVert bloqueó a George y Cunningham robó el balón. Los tiros libres de Cunningham empataron el duelo a 129-129.

La mayor ventaja de Utah llegó con 2:34 por jugar en el tercer cuarto, 104-89, después de tres tiros libres de Kevin Love.

Love anotó 11 en el período, cando el Jazz superó a los habitualmente sólidos Pistons por 44-35.

Detroit se recuperó en el cuarto periodo pero no pudo detener a George en la posesión decisiva.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, tienen la segunda mejor defensa de la liga detrás de Oklahoma City, pero tuvieron dificultades contra Markkanen y George.

