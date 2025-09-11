Hurts y los campeones Eagles viajan a Kansas City en busca de repetir la dosis del Super Bowl LIX

Jalen Hurts y los Eagles dictaron cátedra en febrero pasado para impedir que Kansas City firmara el primer tricampeonato en la era del Super Bowl. Si Patrick Mahomes y compañía han de saldar esa afrenta, primero deberán resolver un gran número de interrogantes que penden sobre los Chiefs.

La defensiva de Kansas City (0-1) terminó la temporada anterior como la cuarta mejor de toda la NFL, únicamente para permitir 40 puntos a manos los Eagles en su pobre exhibición durante el Super Bowl LIX. El patrón continuó el viernes pasado en la derrota de 27-21 ante los Chargers en Sao Paulo, donde los Chiefs admitieron casi 400 yardas totales y tres series de touchdown de al menos 68 yardas.

Por si fuera poco, Mahomes y lo que fue uno de los ataques más verticales de la NFL durante buena parte de la década tampoco lo han hecho mucho mejor. En la derrota en el Super Bowl, anotaron 16 puntos para darle un poco de decoro al marcador cuando el encuentro estaba prácticamente decidido (40-6). Y en la primera semana nuevamente despertaron hasta el último cuarto con dos anotaciones.

"Tengo que asegurarme de que mi equipo esté en un mejor estado al salir, jugando con más emoción. Estuvimos un poco planos en esa primera mitad, y eso nos costó”, afirmó el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid.

A eso se le suma la ausencia de Xavier Worthy (hombro), quien fue su segundo mejor receptor la campaña anterior con 638 yardas, y la lista de problemas a resolver en la libreta del entrenador Andy Reid crece un poco más, particularmente con el desafío que tienen enfrente.

El duelo del domingo en Kansas City marcará la 11ra ocasión que los protagonistas del Super Bowl se enfrentan en la siguiente campaña y el campeón defensor ha salido airoso en siete de esos compromisos. No es de extrañarse que los Chiefs (+1) salgan abajo en las apuestas en casa por apenas la segunda ocasión en la era Mahomes

Filadelfia (1-0) se mostró como digno campeón en el encuentro inaugural de la temporada con un triunfo 24-20 sobre Dallas en el que Hurts corrió para dos anotacione s, reviviendo las pesadillas de los Chiefs que admitieron dos touchdowns por tierra y uno por aire al quarterback de los Eagles, quien se adjudicó el reconocimiento al Jugador más Valioso del Super Bowl.

AUSENCIAS

Los 49ers (1-0) escaparon de las garras de la derrota en la semana 1 gracias a un balón suelto de Sam Darnold con menos de dos minutos restantes . San Francisco derrotó 17-13 a los Seahawks. Ahora tendrá un mayor grado de dificultad.

El domingo, viaja a casa de los Saints (0-1), y muy posiblemente tendrán que hacerlo sin el quarterback Brock Purdy detrás del centro, luego de que sufrió una lesión en un dedo del pie que puso su disponibilidad en duda. Los Niners tampoco contarán con el estelar tight end George Kittle, el líder receptor del equipo la temporada pasada (78 recepciones para 1.106 yardas y 8 TDs) que se perderá al menos cuatro compromisos con una lesión en el tendón de la corva.

EL DATO

Los Ravens de Baltimore (0-1) reciben a los Browns (0-1) el domingo, y deberán hacerlo con el peso de una lapidaria estadística sobre su espalda. Hasta antes de la debacle en el cuarto final de su derrota 41-40 ante Buffalo de la semana pasada, los equipos que anotaron 40 unidades y sumaron al menos 235 yardas por tierra tenían registro de 277-0. Ya no más.

Es parte de un patrón de Baltimore desde 2021, periodo durante el que ha perdido ocho encuentros en los que alcanzó una probabilidad de triunfo del 90%, es decir, tres derrotas más que cualquier otro equipo.

CALENDARIO

La segunda semana de campaña regular inicia el jueves por la noche con la visita de los Commanders (1-0) a Green Bay (1-0), en un duelo entre dos equipos que iniciaron la temporada con holgados triunfos en casa ante rivales divisionales. Ambos estuvieron en playoffs la temporada anterior.

La jornada continúa el domingo con: Browns (0-1) en Baltimore (0-1); Jaguars (1-0) en Cincinnati (1-0); Giants (0-1) en Dallas (0-1); Bears (0-1) en Detroit (0-1); Patriots (0-1) en Miami (0-1); 49ers (1-0) en Nueva Orleans (0-1); Bills (1-0) en NY Jets (0-1); Seahawks (0-1) en Pittsburgh (1-0); Rams (1-0) en Tennessee (0-1); Panthers (0-1) en Arizona (1-0); Broncos (1-0) en Indianápolis (1-0); y Falcons (0-1) en Minnesota (1-0).

La acción concluye con una doble cartelera de lunes por la noche. A primera hora, los Buccaneers (1-0) viajan a Houston (0-1), que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos de la serie. Posteriormente, los Chargers (1-0) visitan Las Vegas (1-0). Los Raiders buscan su primer inicio de 2-0 desde 2021.

___

El periodista de Associated Press, Dave Skretta, contribuyó con este despacho desde Kansas City.