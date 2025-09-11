Kepler guía a Filis en victoria 11-3 sobre Mets y su número mágico baja a 7

Max Kepler conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, Bryce Harper desapareció también la pelota y los Filis de Filadelfia se acercaron a la revalidación del título de la División Este de la Liga Nacional al aplastar el miércoles 11-3 a los Mets de Nueva York.

El dominicano Cristopher Sánchez (13-5) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas y los Filis tomaron una ventaja de diez juegos sobre los propios Mets, que ocupan el segundo lugar, con 16 encuentros por jugar.

Filadelfia, que redujo su número mágico a siete juegos para asegurar el título de la división, intentará una barrida en la serie de cuatro duelos este jueves por la noche.

El dominicano Juan Soto conectó un jonrón y sumó tres hits por los tambaleantes Mets (76-70), quienes perdieron su quinto juego consecutivo. Se mantuvieron dos juegos por delante de San Francisco en la pugna por el último comodín de la Liga Nacional.

Kepler se fue de 4-3 e igualó su total de carreras impulsadas de todo el mes de julio en una sola noche. Fue la mayor cantidad de remolcadas que ha tenido en un juego desde 2016.

Harper descargó su 25º jonrón contra el relevista Ryne Stanek. Brandon Marsh, quien también totalizó tres hits, impulsó dos carreras y anotó dos más.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-0. Los dominicanos Ronny Mauricio de 1-0, Soto de 5-3 con dos anotadas y una producida, Starling Marte de 4-2 con una remolcada, José Siri de 2-0. Los venezolanos Francisco Álvarez de 3-0, Luisangel Acuña de 2-0.