Skenes supera los 200 ponches pero Piratas caen 2-1 en 10 innings ante Orioles

Paul Skenes lanzó pelota de dos hits en cinco innings y recetó ocho ponches para llegar a 200, aunque se marchó tras hacer apenas 64 pitcheos en el duelo que los Piratas de Pittsburgh perdieron el miércoles por 2-1 ante los Orioles de Baltimore en 10 entradas.

Fue la actuación más breve en la temporada por parte de Skenes, de 23 años, quien tiene la mejor efectividad de las mayores con 1.92 en 178 innings en su primera campaña completa.

Skenes podría cumplir hasta con tres aperturas más en el año. Elevó el total de ponches a 203, logrando que el dominicnao Samuel Basallo se quedara mirando y que Dylan Carlson abanicara al completar la quinta entrada.

El novato Dylan Beavers conectó un sencillo decisivo —su primer hit para dejar a los rivales tendidos en el terreno— ante Kyle Nicolas (1-1). Ello le dio a Baltimore su séptima victoria en ocho juegos.

Jackson Holliday igualó el encuentro por los Orioles en la octava con un sencillo ante Isaac Mattson.

El jonrón de Spencer Horwitz fue el único hit en seis entradas y dos tercios ante Tyler Wells en su segunda apertura para Baltimore después de perderse más de un año recuperándose de una cirugía en el brazo.

Tres relevistas de Baltimore contribuyeron antes de que el venezolano Albert Suárez (2-0) lanzara una décima entrada limpia, a pesar de un lanzamiento descontrolado que permitió al dominicano Oneil Cruz llegar a tercera como corredor automático.

Por los Piratas, el dominicano Cruz de 4-0.

Por lso Orioles, los dominicanos Basallo de 4-0, Jorge Mateo sin turno oficial pero con una anotada.