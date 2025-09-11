De la Cruz y Andújar encabezan remontada y Rojos superan 2-1 a Padres

El dominicano Elly de la Cruz pegó un sencillo productor en la octava entrada al igual que su compatriota, el emergente Miguel Andújar, y los Rojos de Cincinnati superaron el mércoles 2-1 a los Padres de San Diego.

Los Rojos aseguraron así dos de los tres juegos en una serie entre contendientes a los playoffs de la Liga Nacional.

Andrew Abbott (9-6) lanzó ocho brillantes entradas para ayudar a que Cincinnati igualara con San Francisco en la clasificación de comodines, dos juegos detrás de los Mets de Nueva York, en la disputa por el último pasaje de postemporada de la Liga Nacional.

Nick Pivetta lanzó pelota de cuatro hits durante siete entradas sin permitir carreras, y los Padres tenían una ventaja de 1-0 gracias al jonrón del dominicano Fernando Tatis Jr. antes de que los Rojos castaigaran a dos relevistas, Kyle Hart y el cubano Adrián Morejón, en la octava.

Hart permitió un sencillo de TJ Friedl en toque de bola con un out antes de que Morejón entrara con dos fuera y permitiera el sencillo de De la Cruz al prado derecho. Friedlsuperó el lanzamiento de Tatis al deslizarse de cabeza para anotar la carrera del empate desde la segunda base.

De la Cruz robó la segunda base antes de que Morejón (11-5) caminara a Austin Hays y permitiera el sencillo de Andújar. La pelota cayó frente al jardinero izquierdo dominicano Ramón Laureano para empujar a De la Cruz con la carrera de la ventaja.

Los Padres iniciaron la jornada dos juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que lideran la División Oeste de la Liga Nacional. San Diego controla provisionalmente el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional.

Tatis disparó un jonrón al bosque izquierdo con un out en la quinta entrada contra Abbott, para llegar a 21 vuelacercas. Fue el primer jonrón de San Diego en esta serie después de que los Rojos conectaron cinco en los dos primeros juegos.

Con dos outs en la séptima, Laureano saltó en la pared para robarle un jonrón a Ke’Bryan Hayes.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 5-0, De la Cruz de 5-1 con una anotada y una empujada, Andújar de 1-1 con una remolcada.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 4-2 con una anotada y una producida, Manny Machado de 4-0, Laureano de 4-1. Los venezolanos Luis Arráez de 4-1, Elías Díaz de 3-0.