Rivas logra jonrón decisivo en la 13ª para dar a Marineros una victoria 4-2 sobre Cardenales

AP Noticias
Jueves, 11 de septiembre de 2025 02:26 EDT
CARDENALES-MARINEROS
CARDENALES-MARINEROS (AP)

El venezolano Leo Rivas inició la parte baja de la 13ª entrada con un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle se impusieron el miércoles 4-2 a los Cardenales de San Luis para hilvanar su quinta victoria.

Seattle completó una barrida de tres duelos y se mantuvo un juego detrás de Houston, el líder de la División Oeste de la Liga Americana. Los Marineros superan a Texas por un juego y medio en la disputa por el último comodín de la Liga Americana.

Thomas Saggese sumó cuatro hits por los Cardenales, incluyendo un sencillo impulsor que les dio una ventaja de 2-1 en la 11ª entrada, pero el dominicano Jorge Polanco empató con un doble impulsor al inicio de la parte baja.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Willson Contreras de 5-0 con una anotada, Pedro Pagés de 5-2, Yohel Pozo de 1-0. El dominicano José Fermín de 4-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 6-2. Los dominicanos Julio Rodríguez de 6-2, Polanco de 5-2 con una empujada, Víctor Robles de 1-0. Los venezolanos Rivas de 1-1 con una anotada y dos impulsadas, Eugenio Suárez de 4-0.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

