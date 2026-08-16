Hombres de US y mujeres de Canadá ganan el Mundial de flag fútbol y cupos a LA 2028

Estados Unidos defendió con éxito el título masculino en el Campeonato Mundial de flag football el domingo, pero perdió el título femenino ante Canadá, mientras que las mujeres de México y los hombres de Canadá obtuvieron plazas de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Los hombres de Estados Unidos vencieron a Italia 46-26 para asegurar un sexto título consecutivo, y las mujeres se quedaron sin un cuarto título seguido tras perder 27-20 ante Canadá.

“El oro es el único estándar. Ese es nuestro lema. Así es como jugamos, así es como vivimos”, afirmó el quarterback del equipo masculino, Nico Casares, quien lanzó dos pases de touchdown.

Las mujeres de Estados Unidos comenzaron con fuerza, pero el partido llegó empatado 14-14 al descanso después de que Caroline Moquin-Joubert atrapó un pase de la quarterback Sara Parker al final de la primera mitad. Parker habilitó a Frederique Morneau al inicio de la segunda mitad, mientras Canadá tomó el control.

Estados Unidos tuvo un cuarto down, a yardas de la línea, con tres segundos por jugar, pero no pudo hacer valer la última jugada. Fue el tercer título de Canadá y el primero desde que venció a Estados Unidos en la final de 2014.

“Me siento tan feliz, no puedo creerlo. Literalmente el mejor día de mi vida”, comentó Parker, después de abrazar a su madre.

La Federación Internacional de Fútbol Americano organizó el torneo del campeonato, que también funcionó como clasificatorio, en la ciudad alemana de Düsseldorf.

Los dos mejores equipos masculinos y los dos mejores equipos femeninos obtuvieron un cupo para los Juegos de 2028, junto con los equipos masculino y femenino de Estados Unidos porque ya estaban clasificados como anfitriones.

Los otros dos finalistas del domingo —los hombres de Italia y las mujeres de Canadá— consiguieron una plaza olímpica al llegar a la final contra los equipos de Estados Unidos, lo que significó que los partidos por la medalla de bronce definieron quién se sumaba a ellos.

Las mujeres de México lloraron de alegría tras una victoria 20-19 sobre Gran Bretaña —que remontó después de estar abajo 20-6— para quedarse con el bronce femenino y una plaza olímpica.

Pero los hombres de México perdieron 34-26 en tiempo extra ante Canadá, que se quedó con una plaza olímpica.

Reglas del juego

El flag football estuvo entre los cinco deportes que recibieron estatus olímpico para los Juegos de 2028 en 2023, con el juego disputado cinco contra cinco en dos mitades de 20 minutos, sin tacleadas y con énfasis en la velocidad y la capacidad de eludir rivales.

La NFL ha dicho que planea lanzar flag football profesional femenino y masculino antes de los Juegos Olímpicos.

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