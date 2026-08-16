Seahawks y Witherspoon acuerdan contrato de 4 años por 132 millones, dice fuente a la AP

Los Seahawks de Seattle y el esquinero Devon Witherspoon acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados, informó el sábado una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato, que convertiría a Witherspoon en el esquinero mejor pagado de la NFL, aún no se ha finalizado.

En una entrevista televisiva durante el partido de pretemporada del sábado contra los Dallas Cowboys, Witherspoon manifestó que estaba agradecido.

“Se siente bien”, comentó Witherspoon. “Tardó en llegar, pero teníamos que hacerlo, de todos modos. Estoy agradecido. Toda la gloria a Dios. Un saludo al gerente general John Schneider y a toda la gente que está arriba por hacer que esto suceda”.

Los Seahawks cayeron por 17-7. Ejercieron en marzo la opción de quinto año de Witherspoon. Concretaron su acuerdo a largo plazo el mismo día que comenzaron su pretemporada.

Witherspoon, de 25 años, fue reclutado como quinta selección global del draft por los Seahawks en 2023.

En la misma ronda de ese draft, los Seahawks eligieron al receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, quien en marzo pactó por cuatro años y 168,8 millones de dólares, con 120 millones garantizados.

Witherspoon ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus tres temporadas. Fue All-Pro del segundo equipo y ayudó a los Seahawks a ganar el Super Bowl la temporada pasada.

Participó en los tres partidos de playoffs de Seattle durante su camino al Super Bowl, con 17 tacleadas y cuatro pases defendidos.

En 43 partidos de temporada regular, Witherspoon suma 249 tacleadas, 32 pases defendidos, 16 derribos para pérdida, 4 1/2 capturas y dos intercepciones. Ahora está listo para demostrar que vale lo que los Seahawks le están pagando.

“¿Puedes ser constante en lo que haces? Eso es lo que define la grandeza para mí”, expresó Witherspoon. “Eso es lo que estoy persiguiendo”.

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