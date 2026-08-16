El jardinero de los Yankees Cody Bellinger iniciará rehabilitación el martes

El jardinero Cody Bellinger comenzará una asignación de rehabilitación el martes y podría reincorporarse a los Yankees el próximo fin de semana, manifestó el mánager Aaron Boone antes del juego del domingo en Toronto.

Bellinger no juega desde el 26 de julio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Boone comentó que jugará el martes y el jueves, probablemente con el equipo Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Bellinger volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado por 162,5 millones de dólares durante cinco años. Fue el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de 2026 en Filadelfia. Bellinger batea para .259 con 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos esta temporada.

Boone indicó que el tres veces MVP Aaron Judge tiene previsto lanzar y correr en Nueva York hoy. Judge no juega desde el 31 de mayo debido a una fractura en una costilla derecha. Judge lanzó el viernes por primera vez desde que ingresó en la lista de lesionados.

Boone señaló que se espera que el zurdo Carlos Rodón (codo) haga una apertura de rehabilitación en ligas menores el martes, pero el equipo no ha decidido dónde lanzará Rodón. Este mes ha realizado dos aperturas en ligas menores, una en Triple-A y otra en Doble-A Somerset.

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