Herrera, Rafaela, Martinez y Murakami: reemplazos por lesión al Juego de Estrellas

El receptor panameño de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, fue nombrado el viernes al equipo de estrellas de la Liga Nacional como reemplazo por lesión de la figura de doble función de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

El lanzador de Tampa Bay Nick Martinez, el jardinero de Boston Ceddanne Rafaela y el novato primera base de los Medias Blancas de Chicago Munetaka Murakami fueron nombrados reemplazos por lesión en la Liga Americana.

Los cuatro jugadores fueron seleccionados por primera vez. El Juego de Estrellas se disputará la noche del martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

“Es un sueño”, manifestó Herrera, de 26 años. “Todo el mundo piensa en ir a un Juego de Estrellas. Simplemente no se pueden describir los sentimientos. Estoy emocionado y tratando de asimilarlo todo ahora mismo”.

El panameño llegó al viernes bateando para .249, con 11 jonrones, 40 carreras impulsadas y un OPS de .780. Esta temporada ha sido golpeado por lanzamientos 24 veces, la mayor cifra de la liga.

San Luis firmó a Herrera como agente libre no seleccionado en el draft a los 16 años en 2016, y estará acompañado por dos compañeros que también serán All-Star por primera vez: Jordan Walker y Riley O'Brien.

A Ohtani le están drenando líquido de la rodilla izquierda, lo que lo obliga a perderse el Juego de Estrellas.

Murakami también competirá en el Derby de Jonrones. Fue una estrella en Japón antes de firmar con los Medias Blancas y regresó a la acción el viernes tras perderse más de un mes por una distensión en el tendón de la corva derecho. Llegó al viernes bateando para .240, con 20 jonrones y 41 carreras impulsadas.

Murakami reemplaza al jardinero central de Minnesota Byron Buxton, quien tiene un pinzamiento en la cadera derecha.

Martinez reemplaza al lanzador venezolano de Boston Ranger Suárez, quien pasó sus primeras nueve temporadas con Filadelfia antes de firmar con los Medias Ronas durante la temporada baja. Rafaela suplirá al ocho veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York.

Suárez fue colocado en la lista de lesionados el jueves por una distensión en la ingle izquierda. Judge no juega desde finales de mayo debido a una fractura por estrés en una costilla del lado derecho.

Rafaela batea para un máximo de su carrera de .286, con ocho jonrones, 39 carreras impulsadas y 12 bases robadas. Se convierte en el tercer All-Star de los Medias Rojas, junto al cerrador cubano Aroldis Chapman y el primera base venezolano Willson Contreras.

Martinez llegó a la apertura del viernes contra Seattle con la novena efectividad más baja de la liga entre los lanzadores calificados, con 2,61. Ha permitido tres carreras o menos en 16 de 17 aperturas esta temporada.

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