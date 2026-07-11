Astros reincorporan al campocorto Jeremy Peña tras salir de la lista de lesionados de 10 días

Los Astros de Houston reincorporaron al campocorto dominicano Jeremy Peña desde la lista de lesionados de 10 días el viernes, y fue el primer bate para el juego inaugural de la serie contra los Rangers de Texas.

Peña no jugaba desde el 28 de junio debido a una distensión en la pantorrilla. El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2022, de 28 años, batea para .295 con seis jonrones y 21 carreras impulsadas. El mánager Joe Espada manifestó que planea poner a Peña como titular en toda la serie de tres juegos contra los líderes del Oeste de la Liga Americana, que están dos juegos por delante de los Astros.

Para hacerle espacio a Peña en el roster activo, los Astros designaron al infielder Braden Shewmake para asignación.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes