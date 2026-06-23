Haaland marca 2 goles más, Noruega vence a Senegal 3-2 y avanza a dieciseisavos del Mundial

Erlin Haaland anotó dos goles para elevar su total en la Copa del Mundo a cuatro, y Noruega avanzó a los dieciseisavos de final el lunes con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Marcus Pederson adelantó a los Vikingos a los 43 minutos tras sustituir a un compañero lesionado, y Haaland mantuvo su increíble racha goleadora a los 48 y 58 minutos para poner el 3-1 en el marcador.

Primero, aprovechó un pase de Martin Ødegaard y, por medio de un zurdazo, venció el lance de Édouard Mendy con la mano izquierda extendida para culminar un contraataque de extremo a extremo que puso el 2-0 en el marcador.

Para su segundo gol, Haaland se abrió paso entre la defensa y, a ocho metros de la portería, elevó su pierna derecha, la menos hábil, para rematar de volea un pase de Patrick Berg. Haaland se llevó una mano a la oreja para escuchar el grito de los miles de aficionados noruegos vestidos de rojo que se encontraban detrás de la portería norte, quienes realizaron el “Remo Vikingo”.

Corearon ”¡Ro!” e imitaron a los remeros.

Haaland suma 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales —anotando al menos uno en cada encuentro— y 59 goles en 52 apariciones internacionales. El delantero de 25 años se unió a Harry Kane de Inglaterra en 2018 como los únicos jugadores en los últimos 50 años con partidos de dos goles en sus dos primeras apariciones en la Copa del Mundo.

Está segundo en la carrera por el Botín de Oro, a uno del líder Lionel Messi de Argentina y empatado con el francés Kylian Mbappé.

Haaland estuvo a punto de marcar otro gol en el tiempo añadido de la primera parte, estrellando el balón contra un poste después de que Mendy perdió el control.

Ismaïla Sarr anotó a los 53 y en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para los Leones de Teranga.

Noruega, que regresa a la Copa del Mundo tras su primera participación en 1998, tiene asegurada su clasificación en el Grupo I junto con Francia, ambas con dos victorias. Los vikingos necesitan vencer a Les Bleus el viernes para asegurar el primer puesto y lo que parece ser un camino más fácil en la fase eliminatoria.

Aunque no ha sido eliminado, Senegal sumó su segundo revés en un Mundial por primera vez y necesita una victoria sobre Irak, que también ha sufrido dos descalabros, para tener alguna posibilidad de avanzar como tercero.

Pederson entró a los 13 minutos para su debut en un Mundial después de que Julian Ryerson se lesionó, y puso a los escandinavos por delante gracias a los errores del capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, y de Mendy.

Ødegaard centró el balón y Koulibaly lo despejó directamente hacia Pedersen en la frontal del área. Pedersen controló el balón con dos toques y disparó a puerta, pero el esférico rozó la mano izquierda de Mendy y entró en la portería.

Mendy tuvo que abandonar el campo a los 63 minutos debido a una lesión.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa