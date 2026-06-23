Golpe en rodilla de zaguero Cristian Romero enciende alarmas en Argentina

La felicidad en Argentina por la clasificación a la siguiente instancia del Mundial no fue plena.

El zaguero Cristian Romero, pilar de su defensa, abandonó el campo de juego a los 57 minutos tras recibir un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado con Tottenham en la previa del Mundial, y hay preocupación sobre su estado de cara a los choques decisivos del certamen.

"Le vamos a hacer estudios”, declaró el técnico Lionel Scaloni el lunes, tras la victoria 2-0 ante Austria en el estadio de Dallas.

“Cuti” Romero fue a trabar una pelota con Marcel Sabitzer en el inicio del complemento y se tomó la rodilla, visiblemente dolorido. Scaloni dispuso su reemplazo por Nicolás Otamendi.

“Estoy bien, sabía que me podía pasar esto”, declaró el defensor a periodistas. “Un par de días y ya voy a estar de nuevo para ayudar el grupo”.

Romero reconoció que fue "en la rodilla de nuevo, el colateral medio que tengo, que es una lesión que me molesta bastante. Pero me voy a poner fuerte de nuevo en un par de días".

El defensor estuvo a punto de perderse el Mundial por un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril en un encuentro contra Sunderland. No volvió a jugar sino hasta principio de junio en los amoistos previos de Argentina para la Copa del Mundo.

A la espera de los resultados de los estudios, Romero seguramente será preservado en el último partido ante Jordania por la fase de grupos. Resta saber si estará disponible para los duelos de eliminación directa.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa