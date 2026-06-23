Los goles se marcan a ritmo récord en el Mundial. El balón es una razón del aumento

Ha habido goles por montones hasta ahora en el Mundial.

El torneo ha sido, hasta el momento, uno de los de mayor anotación en la historia y ha producido casi un 25% más de goles que en el mismo tramo de partidos del Mundial anterior.

Una razón del aumento de goles podría ser el balón que la FIFA está usando para este torneo.

La FIFA afirma que la pelota fue diseñada con costuras profundas para producir una “estabilidad óptima en vuelo”. Jugadores y entrenadores señalan que el esférico ha salido disparado hacia los arqueros a gran velocidad.

También tiene un agarre adicional para ayudar a golpearlo y conducirlo en condiciones húmedas.

Este balón es tan rápido como una bala de cañón", manifestó el entrenador de Austria, Ralf Rangnick. "Creo que hoy y en los últimos dos días, se vio que si pateas el balón en la posición correcta, es extremadamente difícil atajarlo”.

Los partidos también se están extendiendo más por el aumento del tiempo añadido relacionado con las pausas de hidratación, que son nuevas en este torneo, lo que permite más oportunidades de anotar. Y el torneo tiene una brecha de talento mayor entre los conjuntos, debido a la ampliación a 48 selecciones desde este año.

El resultado: los aficionados disfrutaron de 121 goles en los primeros 40 partidos del torneo. Muchos llegaron de jugadores conocidos internacionalmente.

Jugadores de la Premier, los que más anotan

Más de la mitad de los goles anotados hasta ahora en el torneo fue obra de jugadores de las tres principales ligas profesionales —Inglaterra, Alemania y España. La Liga Premier inglesa encabeza la lista.

La tendencia quedó clara durante el fin de semana en el partido entre Países Bajos y Suecia, una goleada 5-1 a favor del equipo neerlandés. Los seis goles del encuentro fueron marcados por jugadores que compitieron en la Premier durante la temporada 2025-26.

“Creo que la Premier es más intensa que este Mundial", comentó Gabriel Martinelli, jugador de Brasil, quien milita en el Arsenal. "Pero sin duda sigue siendo un Mundial muy bonito, con partidos de alta calidad e intensos”.

Real Madrid, Inter Miami y Liverpool fueron los clubes cuyos jugadores han producido más goles. Miami, por supuesto, se debe todo a un solo hombre: Lionel Messi.

Además de los 28 goles de la Premier, 16 llegaron desde la liga alemana, 11 de la española, siete de la francesa y cinco de la italiana.

Los jugadores de la MLS anotaron ocho veces. Messi logró un triplete en el partido inaugural de Argentina y otros dos el lunes.

Los otros tres goles de la MLS fueron de Petar Musa, del FC Dallas, con Croacia; Matías Galarza, del Atlanta United, con Paraguay, y Finn Surman, de los Timbers de Portland, con Nueva Zelanda.

Cuando la FIFA anunció las listas oficiales, había 200 jugadores radicados en Inglaterra a nivel de clubes, casi el doble que los 109 jugadores que se desempeñan en Alemania.

Los recuentos de goles se hicieron con base en los clubes de los jugadores en el momento en que se anunciaron las listas oficiales.

Real Madrid y Liverpool en la cima

Los jugadores del Real Madrid anotaron seis dianas: tres con Kylian Mbappé, de Francia; dos con Vinícius Júnior, de Brasil; y una con Jude Bellingham, de Inglaterra.

El Madrid no tuvo ningún jugador convocado para la selección de España por primera vez en su historia. Pero durante el torneo fichó a Marc Cucurella procedente del Chelsea, con lo que uno de los suyos pasó a formar parte del Mundial con La Roja.

Liverpool obtuvo tres goles de jugadores neerlandeses: dos de Cody Gapko y uno de Virgil van Dijk. Otro gol lo marcó Alexander Isak, de Suecia, y el otro fue de Mohamed Salah, de Egipto, quien todavía figuraba como jugador del los Reds cuando se anunciaron las listas.

Bayern Múnich sumó cuatro goles de sus jugadores: un doblete de Harry Kane, de Inglaterra, y uno cada uno de Jamal Musiala, de Alemania, y Luis Díaz, de Colombia.

Bayern fue el equipo con la segunda mayor cantidad de jugadores convocados al torneo, con 18. Manchester City fue el primero con 19, aunque sus únicos dos goles en el Mundial hasta ahora han sido de Erling Haaland, de Noruega.

¿De cuántos goles estamos hablando?

Con 121 goles anotados por 88 jugadores distintos en los primeros 40 partidos del torneo, el promedio por partido fue de tres. Sólo hubo tres empates 0-0, y ocho de los goles fueron autogoles.

El torneo va camino de pulverizar el récord de 172 goles de Qatar en 2022. Los récords no son una comparación equitativa porque la edición de 2022 solo tuvo 64 partidos, frente a 104 este año.

Pero el ritmo para 64 partidos este año está en casi 194 goles, muy por encima del récord de hace cuatro años.

La tendencia de anotación va más allá del Mundial. La Liga de Campeones ha establecido nuevos récords en las dos últimas temporadas: de 3,27 goles por partido en 2024-2025 a 3,47 goles por partido en la campaña 2025-2026.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa