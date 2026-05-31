Gustavo Kuerten celebra mientras el brasileño Joao Fonseca sigue sus pasos en Roland Garros

El excampeón del Abierto de Francia Gustavo Kuerten se mostraba casi tan efusivo en la primera fila de las gradas como Joao Fonseca en la cancha.

Al final, ambos brasileños celebraron después de que Fonseca, de 19 años, diera continuidad a su victoria en cinco sets sobre Novak Djokovic al derrotar al dos veces subcampeón Casper Ruud por 7-5, 7-6 (8), 5-7, 6-2 para alcanzar los cuartos de final en Roland Garros el domingo.

Fonseca es el primer brasileño en llegar a los últimos ocho en París desde — sí, lo adivinó — Kuerten en 2004.

Ahora, si Fonseca puede ganar tres partidos más, puede convertirse en el primer brasileño en levantar la Coupe des Mousquetaires desde que Kuerten conquistó el tercero de sus tres títulos hace 25 años.

Durante su entrevista en la cancha, Fonseca calificó a Kuerten como “un ídolo para nuestro deporte, para nuestro país, por su carisma”, y señaló que Kuerten también se presentó en su partido de debut en el torneo junior de Roland Garros cuando él tenía 15 años, en 2022.

Sentado justo detrás de la cancha, Kuerten — cuyo apodo es “Guga” — gesticuló y alentó a Fonseca de principio a fin, e incluso pareció que Fonseca lo miraba en ocasiones en busca de inspiración.

Kuerten era conocido por mostrar sus emociones como jugador — y nunca más que cuando usó su raqueta para dibujar corazones gigantes sobre la arcilla roja durante su camino al título de 2001.

Fonseca, quien remontó dos sets en contra ante Djokovic, es conocido por su enorme potencia y su estilo de alto riesgo.

Cuando Ruud tuvo el primero de dos puntos de set en el desempate del segundo, Fonseca subió a la red con su saque y ejecutó una volea dejada que Ruud no pudo devolver.

En su primer punto de partido, Fonseca volvió a seguir su saque hacia la red y conectó una volea ganadora.

“Jugué muy bien en los momentos importantes”, manifestó Fonseca. “Solo intento ser yo en la cancha. … Intento entretener”.

Aficionados con las camisetas amarillo neón de la selección brasileña de fútbol corearon el nombre de Fonseca después de cada punto importante.

A continuación, Fonseca se enfrentará al checo Jakub Mensik, de 20 años, quien contuvo una remontada de Andrey Rublev en una victoria por 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6, 6-3 para convertirse en el checo más joven en unos cuartos de final de un Grand Slam desde Ivan Lendl en 1980.

Fue el segundo partido a cinco sets del torneo para Mensik. Se desplomó sobre la arcilla con calambres tras imponerse por poco a Mariano Navone en un desempate del quinto set después de 4 horas y 41 minutos en la segunda ronda; luego derrotó a Alex de Minaur en cuatro sets pese a perder el set inicial por 6-0.

Tanto Fonseca como Mensik han pasado mucho tiempo en la cancha.

“Me siento cansado. Es la primera vez para mí, una experiencia nueva para mí”, comentó Fonseca. “Es todo corazón”.

Igual que Kuerten.

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