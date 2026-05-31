Popovich sigue marcando el ritmo de los Spurs rumbo a las Finales

Victor Wembanyama apenas podía articular las palabras.

La pregunta llegó unos minutos después de que él y los Spurs de San Antonio ganaran el título de la Conferencia Oeste y se ganaran el derecho de enfrentar a los Knicks de Nueva York en las Finales de la NBA, era sobre su relación con el exentrenador Gregg Popovich y lo que su camino en los playoffs probablemente significa para el entrenador con más victorias en la historia de la liga.

Y Wembanyama hizo una pausa, visiblemente emocionado, antes de empezar a responder.

“No sé qué significa para él”, expresó Wembanyama. “Es un tipo que tiene más experiencia como entrenador que casi cualquiera y ha pasado por tantas cosas en su carrera y por tantas cosas ahora como ‘El Jefe’. Está atravesando cosas que ni siquiera podemos imaginar. Así que necesito llamarlo. Necesito verlo. Necesito hablar con él porque no hay manera de que ahora mismo pueda entender cómo se siente”.

El título oficial de Popovich, de 77 años, es presidente de operaciones de los Spurs. De manera extraoficial, el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto bien podría ser entrenador emérito: todavía se le ve con regularidad en los entrenamientos en San Antonio, todavía se le ve en los partidos, a veces caminando con la ayuda de un bastón. Sigue influyendo en jugadores y entrenadores, incluso visitó el vestuario después de que los Spurs perdieran el tercer juego de las finales del Oeste ante Oklahoma City para dar una breve arenga y, según la perspectiva, también una breve reprimenda.

Pero, en realidad, es El Jefe. Es como se presentó a sí mismo cuando se retiró el año pasado, al hablar públicamente por primera vez desde el derrame cerebral de noviembre de 2024 que, en esencia, puso fin a su carrera como entrenador y llevó a que Mitch Johnson asumiera el puesto con apenas un par de horas de aviso. Salió para ese acto con una chaqueta y luego la abrió para mostrar la camiseta con “El Jefe” en el frente.

“Hablas del mejor entrenador prácticamente de todos los tiempos y poder sentarte aquí y contarte las experiencias por las que pasaron o por las que él ha pasado o que él ve”, comentó el escolta de los Spurs Devin Vassell. “Quiero decir, no tiene comparación, sinceramente. Ayuda. Ayuda muchísimo. ... Tiene tanta sabiduría y cosas que no puedes dar por sentadas”.

El primer juego de la serie Knicks-Spurs es el miércoles en San Antonio.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, vio de primera mano cómo Popovich manejaba a los Spurs; pasó tres años como asistente bajo sus órdenes en San Antonio.

Brown todavía tiene familiares viviendo en San Antonio, lo que lo llevó a bromear hace unos días con que un duelo Knicks-Spurs en las Finales de la NBA le ahorraría un poco de dinero porque no tendría que pagar vuelos para llevar a tanta gente a ver los partidos.

“Todavía tiene una presencia enorme. Siempre tendrá presencia”, dijo Brown sobre Popovich. “El trabajo que ha hecho, no solo en la cancha con ese equipo o esa organización, sino también fuera de la cancha, va a quedar grabado mientras exista el juego del baloncesto. Su presencia se siente muchísimo, todo el tiempo, y tengo mucho respeto por la organización por muchas razones distintas”.

Y Popovich sigue imponiendo ese respeto, incluso ahora.

Popovich acudió al aeropuerto para recibir al equipo después de que Wembanyama fue expulsado del cuarto juego por un codazo flagrante que lanzó al ala-pívot de los Timberwolves Naz Reid. Cuando Wembanyama bajó del avión, Popovich lo estaba esperando. Las cámaras captaron el intercambio y quedó bastante claro que Popovich era quien hablaba y Wembanyama quien escuchaba.

“Nos da retroalimentación y habla con nosotros con regularidad”, señaló Wembanyama, sin revelar cuál fue el mensaje de Popovich aquella tarde.

Popovich ganó cinco campeonatos de la NBA como entrenador de San Antonio; el primero llegó en 1999, cuando los Spurs vencieron a los Knicks. La siguiente era del baloncesto de los Spurs ya está aquí y es interesante que la primera prueba en unas finales para Johnson sea contra los Knicks.

Hay más lecciones por aprender. Hay cuatro victorias más por conseguir. Y Wembanyama sabe que, si alguien realmente conoce el camino hacia esas victorias, es Popovich.

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El redactor de baloncesto de AP Brian Mahoney en Greenburgh, Nueva York, contribuyó.

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