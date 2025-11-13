Guardia de seguridad que frustró ataque en Stade de France relata noche traumática

Las cicatrices mentales de Salim Toorabally por los ataques terroristas en París hace diez años no han sanado con el tiempo, y las imágenes de esa noche en el Stade de France permanecen imborrables.

Los ataques de noviembre de 2015 comenzaron en el estadio nacional de Francia y se extendieron por toda la ciudad en asaltos que mataron a 132 personas e hirieron a más de 400. Una persona murió y al menos 14 resultaron heridas fuera del Stade de France esa noche, pero las bajas podrían haber sido mucho mayores sin la vigilancia de Toorabally.

Fue Toorabally quien detuvo a Bilal Hadfi, uno de los tres terroristas suicidas que atacaron el estadio nacional cuando el equipo de fútbol de Francia jugaba contra Alemania, impidiendo que entrara.

Toorabally fue elogiado por sus acciones, por el entonces presidente François Hollande, por el Ministerio del Interior y también por el público en general. Sin embargo, su propio sufrimiento, implacable desde esa noche, pasó desapercibido.

"Me veían más como un héroe que como una víctima", dijo Toorabally a The Associated Press en una entrevista reciente. "Pero esta parte de ser una víctima también está dentro de mí".

Más tarde el jueves, Francia jugará contra Ucrania en un partido de clasificación para la Copa del Mundo en el estadio Parc des Princes en París, donde se planeó una conmemoración y Toorabally fue invitado por la Federación Francesa de Fútbol.

“Han pasado diez años como si fuera ayer que fuimos atacados", expresó.

Deteniendo al atacante

Toorabally estaba ubicado en la Puerta L como agente de seguridad del estadio.

Hadfi intentó entrar, pero fue detenido por Toorabally cuando lo vio tratando de colarse detrás de otro aficionado a través del torniquete.

"Un joven apareció. Estaba pegado detrás de alguien, avanzando sin mostrar su boleto. Así que le dije: 'Señor, ¿a dónde va? Muéstreme su boleto'. Pero él simplemente seguía adelante, no me escuchaba", relató Toorabally a The AP. "Así que extendí mi brazo, lo puse frente a él para que no pudiera entrar, y entonces me dijo 'Tengo que entrar, tengo que entrar'. Eso me hizo sospechar".

Toorabally mantuvo la vista en Hadfi, de 20 años, que ahora estaba parado a unos metros de distancia.

"Se posicionó justo frente a mí, me estaba observando trabajar y alerté (a otros agentes de seguridad) por radio: 'Tengan cuidado en cada puerta, hay un joven vestido de negro con una cara muy juvenil, que está tratando de entrar. No lo dejen entrar'", recordó Toorabally. "Estuvo frente a mí durante unos diez minutos, observándome trabajar, y fue entonces cuando realmente me asusté. Me preocupaba que volviera a entrar, que no lo viera. Lo observé intensamente, él me miró intensamente y de repente desapareció entre la multitud, se escabulló".

La advertencia de Toorabally funcionó. A Hadfi se le negó la entrada en otro lugar, antes de detonar su chaleco explosivo más tarde.

Las explosiones

Hubo dos explosiones cercanas durante la primera mitad del partido; las primeras alrededor de las 9:20 de la tarde cerca de la Puerta D, y una tercera explosión acercándose a las diez de la tarde cerca de un local de comida rápida.

Toorabally las recuerda vívidamente.

"Podía sentir el suelo temblar", dijo. "Había un olor a quemado que se elevaba en el aire, diferente al olor de las bengalas (de humo)".

También atendió a un hombre herido esa noche.

"Me hice cargo de él, acosté al individuo. Tenía como estos pernos (piezas de metal) incrustados en su muslo", dijo Toorabally, quien todavía habla con el hombre hoy. "Miré mis manos, había sangre. No tenía guantes puestos, y había pedazos de carne en mis manos".

Manteniendo a los aficionados en la oscuridad

Toorabally dijo que a él y a otros agentes de seguridad se les dijo que no informaran a los espectadores sobre el ataque, para evitar una situación potencial en la que 80,000 personas intentaran salir al mismo tiempo.

"Los aficionados dentro no podían saber que el Stade de France había sido atacado, de lo contrario habría causado un pánico enorme", explicó Toorabally. "En el medio tiempo, algunos aficionados se acercaron a nosotros y preguntaron '¿Qué pasó? ¿Hubo una explosión de gas en los restaurantes frente al estadio?' No les respondimos para no causar pánico".

Después del partido, el locutor del estadio indicó a los espectadores qué puertas de salida usar y muchos se fueron a casa en tren, incluido Toorabally.

Imágenes traumáticas

Cinco días después del ataque, fue llamado a una comisaría para ayudar a identificar a Hadfi como uno de los atacantes. A Toorabally no se le advirtió de antemano lo que estaba a punto de ver.

"Me mostraron una foto, su (de Hadfi) cabeza estaba separada de su cuerpo. El oficial de la policía forense sostenía su cabeza", dijo Toorabally. "Lo reconocí formalmente. Era de hecho el hombre que había estado frente a mí, que había estado allí, que había estado vivo y ahora estaba sin vida".

El rostro de Hadfi permanece grabado en la mente de Toorabally.

"La imagen es muy violenta, la cabeza de alguien separada de su cuerpo. Luego está la explosión, el olor a quemado y mi mano llena de carne humana. Estas imágenes han permanecido en mi mente durante diez años".

El salario de Toorabally esa noche fue de 40 euros (46 dólares). "Sufro de estrés postraumático, es muy severo, muy violento".

Los recuerdos horribles pueden aparecer en cualquier momento.

"Podría estar contigo y hablando contigo y de repente mi mente regresa allí", dijo Toorabally. "Esto es algo muy, muy difícil de manejar. Te incapacita".

Pedir ayuda

Toorabally habla con un psiquiatra y dice que ayuda contarle a la gente lo que sucedió. Pero en el momento de los ataques y en los meses posteriores no recibió apoyo psicológico.

"Así es como se instala el trauma", dijo Toorabally. "La prueba es que se quedó diez años".

Lidió con su angustia mental solo, habiendo potencialmente salvado cientos de vidas.

"Cada vez que regreso al Stade de France, no puedo evitar pensar en ello", dijo el ex presidente Hollande al periódico L’Équipe. "Me doy cuenta de lo que podría haber pasado si un ataque hubiera tenido lugar dentro del estadio, o si el pánico hubiera apoderado a la multitud".

El ex mediocampista de Francia Blaise Matuidi llamó a Toorabally "más que un héroe" y agregó "si los terroristas hubieran entrado, ¿qué habría pasado? Solo hablar de ello me da escalofríos".

