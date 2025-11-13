Exentrenador de Italia Roberto Mancini dirigirá al club catarí Al-Sadd

Roberto Mancini fue nombrado entrenador del club más exitoso de Catar, Al-Sadd, tras firmar el jueves un contrato de dos años y medio.

Los términos financieros no fueron divulgados por el campeón de la Qatar Stars League.

Mancini estaba sin equipo desde que dejó su cargo como entrenador de Arabia Saudí en octubre del año pasado.

Ganó el Campeonato Europeo como entrenador de Italia en 2021. El exentrenador del Inter de Milán y del Manchester City cuenta con múltiples títulos en una carrera destacada como jugador y entrenador.

Como entrenador del Inter de Milán, ganó tres ligas italianas y luego ganó la Liga Premier con el Manchester City en 2013 gracias al dramático gol tardío de Sergio Agüero en el último día de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes