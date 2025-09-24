Grand slam de O'Hearn y 7 entradas dominantes de Vásquez ayudan a Padres a vencer 7-0 a Cerveceros

Un grand slam de Ryan O'Hearn fue uno de los tres jonrones de San Diego para respaldar la faena del dominicano Randy Vásquez, y los Padres derrotaron el martes 7-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Junto con dos relevistas, Vásquez se combinó para permitir apenas cuatro hits a los campeones de la División Central de la Liga Nacional, en una serie que podría ser un adelanto de los playoffs.

La derrota de los Cerveceros (95-63) asegura que no habrá ganadores de 100 juegos en temporadas consecutivas por primera vez desde 2012-14. El “número mágico” de Milwaukee para asegurar el mejor récord en las mayores y la ventaja de local durante toda la postemporada se redujo a dos juegos sobre Filadelfia.

Los Padres han ganado cuatro duelos consecutivos, incluyendo los dos primeros de esta serie de tres. Aseguraron un lugar en la postemporada el lunes por la noche, con una victoria de 5-4 en 11 entradas.

San Diego se acercó a juego y medio de los Cachorros de Chicago en la carrera por el primer comodín de la Liga Nacional y el derecho a ser anfitrión de una serie al mejor de tres la próxima semana. Si las posiciones actuales se mantienen, los Padres y los Cachorros se enfrentarían en una serie de comodines.

El ganador chocaría luego con los Cerveceros.

San Diego comenzó la noche dos juegos y medio detrás de Los Ángeles líder de la División Oeste de la Liga Nacional.

Vásquez (6-7) estuvo brillante durante siete entradas, permitiendo solo un sencillo y dos bases por bolas. El también dominicano Wandy Peralta permitió dos sencillos en la octava y Yuki Matsui permitió un sencillo en la novena.

El zurdo Bruce Zimmermann (0-1) perdió en su debut con los Cerveceros y en la temporada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-0, William Contreras de 3-0.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez de 3-2 con dos anotadas y dos impulsadas, Freddy Fermín de 4-0. El dominicano Ramón Laureano de 4-1 con una anotada. El cubano José Iglesias de 4-2 con una anotada y una remolcada.

