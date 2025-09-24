Rangers pierden 4-1 ante Mellizos y quedan fuera de playoffs tras 8ª derrota consecutiva
Zebby Matthews permitió su única carrera con un jonrón de apertura mientras lanzaba siete entradas el martes por la noche para los Mellizos de Minnesota para conseguir una victoria de 4-1 sobre los Rangers de Texas, quienes perdieron su octavo juego consecutivo y fueron eliminados de la contienda por los playoffs.
Los Rangers (79-78) estaban a dos juegos del liderato de la AL Oeste el 13 de septiembre y en plena lucha por el comodín después de un período de 13-3 con un par de rachas ganadoras de seis juegos. No han ganado desde entonces y cayeron a cinco 1/2 juegos detrás de Houston por el último puesto de playoffs de la Liga Americana con cinco juegos restantes.
El noveno jonrón de Joc Pederson le dio a Texas la ventaja rápida. Matthews (5-6) permitió solo tres sencillos después de eso y ponchó a seis sin dar bases por bolas, igualando la más larga de sus 25 aperturas en su carrera.
Patrick Corbin (7-11), el primero de seis lanzadores de Texas, permitió dos carreras en cuatro hits en tres 2/3 entradas.
Cole Sands trabajó un noveno 1-2-tres para su tercer salvamento.
Por los Mellizos, el boricua Christian Vázquez de 1-1.
Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 3-1. El dominicano Ezequiel Duran de 3-1.
