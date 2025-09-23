Sencillo de Fermín en la 11ma lleva a los Padres a los playoffs con victoria 5-4 sobre Cerveceros

El venezolano Freddy Fermin conectó un sencillo que impulsó al corredor automático Bryce Johnson con uno fuera en la undécima entrada, y los Padres de San Diego vencieron 5-4 a los campeones de la División Central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, el lunes por la noche para asegurar su cuarta participación en los playoffs en seis temporadas.

Fermin, adquirido de Kansas City en la fecha límite de cambios el 31 de julio, conectó el primer lanzamiento que vio de Grant Anderson al jardín central. Lanzó su bate a un lado y luego lanzó su casco mientras se acercaba a la primera base, desatando una celebración salvaje frente a una multitud de 42.371 personas en Petco Park.

Los Padres se acercaron a dos y medio juegos de los Dodgers de Los Ángeles, que no jugaron, en la carrera por el Oeste de la Liga Nacional y a dos y medio detrás de los Cachorros de Chicago, que tampoco jugaron, en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Cerveceros (95-62) aseguraron su tercer título divisional consecutivo el domingo y se dirigen a los playoffs por séptima vez en ocho temporadas. Están tratando de asegurar el primer puesto de la Liga Nacional.

El tres veces campeón de bateo Luis Arráez pegó un sencillo que empató el juego con dos outs en la séptima entrada y levantó los puños con énfasis hacia el dugout en su noche de muñeco bobblehead.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-0 y Jackson Chourio de 6-0.

Por los Padres, el cubano José Iglesias bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y una remolcada; los venezolano Freddy Fermín de 2-1 con una impulsada, Luis Arráez de 5-1 con una anotada y una impulsada y Elías Díaz de 2-0; el dominicano Manny Machado de 4-1 con una anotada.

