El arma secreta de Eagles en su inicio 3-0: dos goles de campo bloqueados y uno devuelto 61 yardas

Jordan Davis y Jalen Carter fueron un par de selecciones de primera ronda del draft que se esperaba que dominaran en la defensiva de los Eagles.

Resulta que también son bastante buenos en equipos especiales.

Aparte de su incidente de escupir en el partido inaugural de la temporada, Carter ha sido en gran medida un éxito para los Eagles de Filadelfia. Rápidamente se convirtió en uno de los mejores linieros defensivos y jugó un papel clave en ayudar a los Eagles a ganar el Super Bowl la temporada pasada. Davis ha tenido sus momentos, pero ha luchado con su peso y para ganar tiempo de juego regular.

Davis y Carter convirtieron el Lincoln Financial Field en una fiesta el domingo con dos jugadas de equipos especiales que seguramente pasarán a la historia de la franquicia.

Bloquearon dos intentos consecutivos de Joshua Karty de Los Ángeles en la victoria de los Eagles por 33-26 sobre los Rams. El primero de Carter preparó la ofensiva de Filadelfia para un touchdown que les dio la ventaja al final del cuarto período, y el segundo llegó en la última jugada del partido con los Rams perdiendo por uno. Davis derribó el potencial gol de campo ganador de Karty, recogió el balón y lo devolvió 61 yardas para un touchdown que selló la remontada de los Eagles desde 19 puntos abajo en el tercer cuarto.

“Para eso nos trajeron”, dijo Carter.

Los Eagles (3-0) bloquearon múltiples goles de campo por primera vez desde el 21 de septiembre de 1975, contra los Giants de Nueva York. Se convirtieron en el cuarto equipo de la NFL desde 2001 en bloquear dos goles de campo en un juego y devolver uno para un touchdown.

Su ofensiva había estado en gran medida estancada durante los primeros dos y medio juegos hasta que una chispa en la segunda mitad contra los Rams mostró a la NFL que, sí, los Eagles aún pueden realizar jugadas explosivas cuando es necesario.

“Creo que hicimos lo que necesitábamos para ganar el juego”, dijo el entrenador Nick Sirianni.

Lo que está funcionando

El "tush push". Los Eagles convirtieron dos en la serie inicial del juego, incluyendo uno para un touchdown de una yarda para Jalen Hurts.

Lo que necesita ayuda

Inicios lentos. El receptor abierto A.J. Brown puso al cuerpo técnico en alerta con sus comentarios posteriores al juego sobre un estilo conservador que limitó su producción —y la de DeVonta Smith, Saquon Barkley y Hurts—.

“Dejen que sus asesinos hagan lo suyo: jueguen rápido y agresivo”, dijo Brown.

Lesiones

Se espera que el liniero ofensivo dos veces All-Pro Lane Johnson pueda jugar contra Tampa Bay después de sufrir un pinchazo en un nervio y dejar el juego temprano en la primera mitad.

Número clave

12 - Los juegos consecutivos que han ganado Filadelfia en el Linc, la mejor racha desde que el estadio abrió en 2003. Están 3-0 por tercera vez bajo Sirianni, convirtiéndolo en el único entrenador en la historia de la franquicia con ese comienzo tres veces en su carrera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes