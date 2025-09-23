Jaxson Dart será el quarterback titular de los Giants ante los Chargers

Varios fanáticos de los Giants de Nueva York en el Meadowlands clamaron el domingo por el ingreso de Jaxson Dart después de que el quarterback Russell Wilson lanzara una intercepción en la que fue la tercera derrota consecutiva para comenzar la temporada.

El deseo se les hizo realidad.

Ahora lo están consiguiendo.

Los Giants recurrirán al novato Dart como mariscal de campo titular en su próximo juego el domingo contra los Chargers de Los Ángeles, según dos personas familiarizadas con la decisión. Las personas hablaron el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el cambio no había sido anunciado.

Dart reemplaza a Wilson tras el arranque 0-3 de Nueva York y con los invictos Chargers de visitantes. Se espera que Wilson sea el suplente, con el veterano Jameis Winston como el tercero.

El entrenador Brian Daboll no se comprometió el lunes sobre quién sería su quarterback después de que Wilson lanzara dos intercepciones en la derrota 22-9 ante Kansas City el domingo por la noche. Daboll dijo que él y su equipo estaban “evaluando todo”, negándose a responder quién más podría estar involucrado en hacer un cambio en la posición más importante

Dart tendrá su primera apertura en la NFL después de participar de algunas jugadas en las últimas dos semanas. Aún no ha intentado un pase, mientras que Wilson ha lanzado todos hasta ahora, completando 65 de 110 para 778 yardas, tres touchdowns y tres intercepciones.

Los Giants seleccionaron a Dart con el 25to turno de la primera ronda. Ven al ex de la Universidad de Mississippi como su quarterback del futuro.

“Lo insertamos en el juego durante las últimas dos semanas”, dijo Daboll el lunes cuando se le preguntó sobre Dart. “No pondríamos a nadie en un juego con quien no nos sintamos seguros”.

Dart será el sexto mariscal de campo diferente de Nueva York en abrir un partido desde 2022, uniéndose a Wilson, Daniel Jones, Tommy DeVito, Drew Lock, Tyrod Taylor y Davis Webb.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes