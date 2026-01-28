Stay up to date with notifications from The Independent

Liga de Campeones: quiénes se han clasificado, quiénes están en repesca y quiénes están fuera

¿Cómo queda la situación de la Liga de Campeones una vez concluida la primera fase?

Equipos clasificados automáticamente a los octavos de final

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City.

Cómo luce el repechaje para definir los lugares restantes en los octavos de final

Mónaco o Qarabag vs. Paris Saint-Germain o Newcastle (por el derecho a jugar contra Barcelona o Chelsea)

Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético de Madrid (por el derecho a jugar contra Liverpool o Tottenham)

Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter de Milán (por el derecho a jugar contra Sporting de Lisboa o Manchester City)

Borussia Dortmund u Olympiakos vs. Atalanta o Bayer Leverkusen (por el derecho a jugar contra Arsenal o Bayern Múnich)

Qarabag o Mónaco vs. Newcastle o Paris Saint-Germain (por el derecho a jugar contra Chelsea o Barcelona)

Galatasaray o Brujas vs. Atlético de Madrid o Juventus (por el derecho a jugar contra Tottenham o Liverpool)

Benfica o Bodo/Glimt vs. Inter de Milán o Real Madrid (por el derecho a jugar contra Manchester City o Sporting de Lisboa)

Olympiakos o Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen o Atalanta (por el derecho a jugar contra Bayern Múnich o Arsenal)

Equipos eliminados de la Liga de Campeones

Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic de Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

