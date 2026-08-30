Glasnow lanza 7 entradas y guía el triunfo 6-1 de Dodgers ante Tigres

Tyler Glasnow permitió dos hits y una carrera en siete entradas, y Freddie Freeman anotó tres mientras los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 6-1 a los Tigres de Detroit.

El dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón de dos carreras y anotó dos veces por los Dodgers.

Detroit, que ha anotado nueve carreras en sus últimos seis juegos, ha perdido 12 de 15.

Glasnow (4-0) concedió una base por bolas y ponchó a seis.

El abridor dominicano de Detroit Framber Valdez (8-10), permitió tres carreras con seis hits y una base por bolas en seis entradas. Ponchó a cinco.

Los Dodgers, que dejaron a 21 corredores en base en los dos primeros juegos de la serie, volvieron a tener dificultades el domingo al inicio.

Tuvieron corredores en segunda y tercera con un out en la segunda entrada, pero Valdez ponchó a Kyle Tucker y al puertorriqueño Kiké Hernández para terminar el inning.

Miguel Rojas, de Venezuela, puso arriba a los Dodgers 1-0 con un elevado de sacrificio en la cuarta, pero Kevin McGonigle empató el juego con un sencillo impulsor en la parte baja de la entrada.

Freeman conectó un doble con un out en la sexta, y Hernández siguió con un jonrón de 434 pies para poner el marcador 3-1.

Los Dodgers llenaron las bases con un out en la octava cuando Mookie Betts conectó un doble, Freeman recibió base por bolas y Tanner Rainey golpeó a Teoscar Hernández.

Betts anotó con un lanzamiento descontrolado, lo que puso a los Dodgers arriba 4-1, y un sencillo como bateador emergente de Max Muncy les dio una ventaja de cuatro carreras. Rainey hizo su segundo lanzamiento descontrolado de la entrada para permitir que Hernández anotara.

El inicio del juego se retrasó una hora y tres minutos por lluvia.

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