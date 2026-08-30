DeLuca empata el juego en la novena y Jorge Mateo le da el triunfo a los Rays en la 11ma ante Padres

Jonny DeLuca conectó un jonrón de dos carreras con dos outs ante Mason Miller para empatar el juego en la novena entrada, y el dominicano Jorge Mateo pegó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la 11.ª, para que los Rays de Tampa Bay vencieran el domingo 5-4 a los Padres de San Diego para completar una barrida de tres juegos.

Miller pareció asegurar el cierre cuando Samad Taylor alcanzó el batazo de DeLuca al jardín izquierdo, pero la pelota se le salió del guante a Taylor al chocar contra la pared y cayó del otro lado para igualar 3-3.

Miller ha permitido cuadrangulares en juegos consecutivos después de no conceder ninguno en sus primeras 53 apariciones. Fue apenas su segundo salvamento desperdiciado en 34 oportunidades.

El corredor automático Manny Machado avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado del relevista de los Rays Tyler Wells (3-2) para abrir la 11.ª, y Ty France siguió con un elevado de sacrificio para tomar ventaja 4-3.

Liam Hicks conectó un sencillo con un out ante David Morgan (2-1) para colocar corredores en las esquinas. El emergente Kenny Piper se robó la segunda antes de que Chandler Simpson recibiera un boleto intencional para llenar las bases.

DeLuca llegó a base por un error del campocorto Xander Bogaerts, lo que permitió que anotara la carrera del empate, antes de que Mateo dejara tendidos a los Padres.

El dominicano Junior Caminero conectó jonrón por segundo día seguido —de 440 pies en la cuarta— para recortar la diferencia a 2-1 y extender su racha de hits a 13 juegos.

Su compatriota Fernando Tatis Jr. fue expulsado después de que lo declararan out por correr en territorio fair en un batazo de regreso al lanzador para terminar la séptima entrada de los Padres.

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