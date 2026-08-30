Ezequiel Durán lidera victoria de 7-4 Rangers, que cortan racha de 4 derrotas

El dominicano Ezequiel Durán conectó un jonrón, un doble e impulsó tres carreras para ayudar a los Rangers de Texas a evitar la barrida al vencer el domingo 7-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

Joc Pederson añadió un cuadrangular en solitario para que los Rangers rompieran su propia racha de cuatro derrotas y la seguidilla de cuatro victorias de los los Cerveceros. El dominicano Gary Sánchez, de Milwaukee, conectó el cuadrangular número 200 de su carrera.

Durán empató el juego con un jonrón solitario con dos outs en la tercera entrada y puso a los Rangers al frente de manera definitiva al impulsar dos carreras con un doble de regla de terreno en la quinta.

Ambos hits fueron ante el abridor de Milwaukee, Dustin May (6-9).

May (6-9) lanzó cuatro días después de recibir un lineazo de 106 mph de A.J. Ewing, de los Mets de Nueva York, en la parte alta de la espalda. Ese batazo de regreso al montículo hizo que May saliera del juego con una contusión en la escápula derecha tras realizar apenas un lanzamiento.

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