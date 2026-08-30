Valdez y Triolo conectan jonrones en triunfo 5-4 de Piratas sobre Cardenales

El dominicano Esmerlyn Valdez y Jared Triolo conectaron jonrones, Brandon Lowe añadió un sencillo impulsor de una carrera y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 5-4 a los Cardenales de San Luis.

Braxton Ashcraft (14-5) mantuvo a San Luis sin hits extrabase durante cinco innings para convertirse en el primer lanzador de los Piratas desde 2018 (Jameson Taillon y Trevor Williams) en alcanzar 14 victorias. Permitió dos carreras con seis hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

En el segundo inning, Valdez conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore (5-13), que se mantuvo apenas dentro del poste de foul del jardín derecho. Triolo disparó un batazo de 412 pies a las gradas del jardín izquierdo en el quinto inning para poner a Pittsburgh arriba 4-0.

Thomas Saggese conectó tres sencillos y anotó dos veces.

Alec Burleson logró su primera temporada de 100 carreras impulsadas cuando él y el panameño Iván Herrera conectaron sencillos consecutivos productores de carrera con dos outs en el quinto inning.

Herrera también pegó un doble impulsor en la séptima para acercar a San Luis a 5-4. El lanzador dominicano Yohan Ramirez hizo que Nolan Gorman elevara para out y así terminó esa amenaza con corredores en segunda y tercera.

Mason Montgomery consiguió su séptimo salvamento con un noveno inning impecable.

Liberatore ponchó a nueve en 5 2/3 innings mientras realizaba un máximo de su carrera de 107 lanzamientos. Permitió cuatro carreras con seis hits y un par de bases por bolas.

Los Piratas consiguieron una carrera sucia en el tercer episodio cuando el mexicano Ramón Urías dejó caer el elevado de Lowe con dos outs, lo que permitió que Oneil Cruz, de República Dominicana, anotara. __

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